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美國購物中心傳槍響！至少3人受傷　現場畫面曝光

▲▼德拉瓦州槍擊。（圖／翻攝自推特）

▲德拉瓦州一間購物中心發生槍擊。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

美國德拉瓦州一間購物中心8日晚間發生槍擊事件，造成至少3人受傷，而當時購物中心內滿是顧客，現場畫面也在推特上曝光。

根據CNN報導，位於德拉瓦州的克里斯蒂娜購物中心（Christiana Mall）8日晚間傳出槍響，目前已知造成至少3人受傷，但警方未透露更多細節。紐卡斯爾縣（New Castle County）緊急管理協調員戴夫（Dave Carpenter Jr.）表示，目前購物中心和周邊地區沒有公共安全疑慮，但請避開經過此地。

從推特上曝光的影片可以看到，克里斯蒂娜購物中心外聚集大量警車，而當時仍有許多顧客在商場內，所有人的神情都相當緊張，不確定槍聲來自何處。據了解，開槍地點疑似在美食街，詳細開槍原因和槍手背景仍在進行調查。

目前購物中心的所有出入口都已經關閉，由警方統一在北側出口清查顧客，民眾若與同伴失散可至該處等待或找人。

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