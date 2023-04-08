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吃飯發票中500元「男友吵平分」　妹子傻眼！崩潰問：中500萬怎辦

▲▼ 發票,載具 。（圖／記者劉維榛攝）

▲情侶用餐發票中了500元，男友要求均分。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

儘管獎金不多，但情侶最怕說到錢傷感情！一名妹子發票中了500元，一看明細是她與男友去用餐的發票，事後男友主張獎金均分，讓原PO傻眼直呼「誰中就自己拿，頂多請吃個東西就好。」然而男友仍堅持一人分250元，強調如果是他中也會均分。文章曝光後，網友搖頭開酸「小朋友嗎？這也要分不如分手！」

一名網友在PTT替女性友人發文，想要討論情侶「一起用餐中的發票，獎金分配方式？」日前友人與男友一同用餐，結果發票幸運中了500元，而男友主張獎金一起平分，讓友人直言有些奇怪，「我的習慣是誰中就自己拿（獎金），頂多請吃個東西就好了。」

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不過男友仍堅持均分才公平，並強調「如果是我中，我也願意平分，這樣比較不會有爭議。」一番話讓友人無力反駁，畢竟只是500元而已，但話鋒一轉，友人有思索發問「如果運氣好，真的中個大筆的，沒說好就有可能變成導火線？」

對此，友人認為，兩方有共識就好，但也好奇大家會如何處理獎金，「A.平分、B.不平分，頂多請吃飯、C.其他歡迎補充」。

底下網友熱議，「那中500萬怎麼辦？」「500元B、200萬A」、「中一千萬，平分」、「要麼就默默花掉，要讓對方知道就是要有心理準備要平分，這無關對錯是非，而是人性感受」、「中500元...學生的話平分；不是學生的話，好好評估和這男友的未來」、「買單不AA，獎金要AA？」「誰付的誰拿，飯錢平分的話獎金就平分」、「誰付錢誰拿 ！如果AA當然均分」、「中500萬才比較值得討論分配方式吧」、「500元平分幹嘛？拿去一起吃飯不是不錯嗎」。

▼原PO好奇大家會怎麼處理獎金。（示意圖／非新聞當事人／記者鄺郁庭攝）

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

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