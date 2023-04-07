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台妻只想生混血兒　「深情法男」苦喊被拋棄！網反揪貓膩起疑

▲▼親子，教養，父子。（圖／Pixabay）

▲原PO稱自己無法看望小孩。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

爆料公社日前出現一篇「父親請願文」，發文人聲稱來自法國，跟一個台灣女生不僅在台結婚，還有了一個小孩，但當他想回法國登記已婚時，女方卻無預警失聯，也把孩子帶走，讓他崩潰求助，「沒有一個爸爸會希望被剝奪照顧與看望孩子的權利」，引發網友議論。

這位人夫在「●【爆料公社】●」發文，說他來自法國，跟一個台灣女生結婚了，兩人育有一個混血兒兒子，而且在台灣有登記結婚。本以為這是一段幸福的異國婚姻，沒想到卻突然變調，「當我想回到法國，為我的兒子與太太登記在法國的名份，並準備台灣居留簽證時，我的太太毫無預警的離開我，並剝奪了我看孩子的權益跟消息。」

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原PO直呼，他從此聯絡不上母子倆，甚至沒辦法證明任何事情、回到台灣看望孩子，現在不知道該怎麼辦，「沒有一個爸爸會希望被剝奪照顧與看望孩子的權利。」他還在留言處聲稱，「據我現在的了解，她只想生個混血兒，然後拋棄了我」，強調自己一直都很愛妻子。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

▲原PO貼文引起議論。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

貼文引發議論，不少人紛紛直呼感覺看過，懷疑文章真實性，「他好像發文好幾次了，上一次又發一樣的文章」、「以台灣對外國人友善程度來說，不至於會求助無門，所以應該不單純」、「這篇好久以前就看過了……詐騙吧？」「找個失蹤老婆孩子，卻要人去點他的請願連結，實在是太奇怪了，直接找大使館或警察局不好嗎？」「看到按連結都會怕怕的。」

但仍有好心網友表示，「同情這法國人，有可能是真的沒招了。走司法訴訟，時間長費用高；跨國訴訟，光是翻譯費就不少，人長住在台灣又是一筆開銷，這請願或許會不是假的」、「有結婚登記走法律途徑解決。」另外，也有人實際點進連結，曝光內容，「連結是真的，只是我看完只能搖搖頭，因為內容都是在靠北老婆跟娘家信仰問題，然後滿滿的道德綁架言論」、「看來（女方）會跑掉不是沒原因的。」

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