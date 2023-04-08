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35歲「拿不出500萬」的人多嗎？　PTT鄉民算：年存50萬10年應該有

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲35歲「拿不出500萬」的人多嗎？相關話題在PTT上引發討論。（圖／記者劉維榛攝） 

記者林彥臣／綜合報導

7年級生出社會至今，已有相當長的資歷，理想上被認為應該具備一定程度的經濟實力。就有一位PTT鄉民在八卦板上發問，35歲還拿不出500萬的人多嗎？並且用1年存50萬，10年應該存得到的簡單公式來計算。引發許多鄉民的熱烈討論。

原PO發文指出，「我很好奇，假設35歲，算工作10年就好了，前面都不算，一年存50萬，10年應該有500萬，35歲還拿不出500萬的人多嗎？有沒有這方面的八卦？」

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網友對此在推文中回應表示，「我五萬都拿得有點困難」、「25歲開始一年能存50很猛」、「一年收入沒50萬要怎麼存0.0」、「月薪2萬6要怎麼一年存50萬，你教我」、「如果你是認真問的，那真是跟現實脫鉤嚴重」、「500萬很難好嗎。你看有多少人年薪不到50萬」。

月光族,沒錢,吃土,小資女,窮。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲許多人表示自己連1年要存50萬都有困難。（示意圖／記者李佳蓉攝）

但另一派意見表示，「不難吧，平均一年50又不用一開始就50」、「35歲沒500萬太扯了吧，大部分人投資複利早就超過了，真的有人完全不投資只領死薪水，那當然存不到」。

還有網友認真分析，台灣薪資中位數才50萬，半數人薪資不到，超過的又有多少能年存50萬？房租、房貸其他貸款、家庭開銷有些人幾十萬又飛了。

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35歲500萬PTT八卦板

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