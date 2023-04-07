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靜宜女大生「不是去KK園區」！內行見路線揭密：往緬北去了

▲▼靜宜女大生失蹤，最後身影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲靜宜林姓女大生飛往泰國前最後身影。（圖／記者鄧木卿翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

靜宜林姓女大生事件一再反轉，從家屬擔心女兒走失，變成林女自行離境，甚至傳出與「KK園區」有掛鉤，引發網上議論。不過，就有救援單位的人在6日深夜、7日凌晨先後發文，直呼林女不是要去KK園區的，「苗瓦底現在大戰中，今晚搞不好要淨化所有園區，去毛？」強調林女不可能在KK園區。

據了解，警方接獲報案後展開搜索，發現林女手機門號最後關機時間為3月30日上午8時許，基地台位置在桃園市大園區航站南路一帶，透過移民署入出境資料，確認林女已於3月30日上午8時許，搭乘長榮航空飛往倫敦之班機出境，並於中途轉機時於泰國曼谷下機。刑事局國際科駐泰聯絡官進一步追查，發現林女在曼谷落地後停留約5小時，隨後搭機持護照入境緬甸仰光，目前人仍在緬甸境內。

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就有網友在PTT的Gossiping板發文，認為靜宜女大生的事件根本就是「反轉、反轉再反轉」，「一下走失、一下出國、一下被誘拐KK、一下主動去KK」，看得外界一頭霧水。這篇文引來救援單位的人在6日深夜回文，「不是去KK，亂講的，苗瓦底現在大戰中，今晚搞不好要淨化所有園區，去毛？」並說，「其他不好多說，在幫忙了，平安回來機會很大。下次再這麼白癡不要找我。」

▲▼ 失蹤靜宜女大生。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲靜宜女大生行蹤成謎。（圖／記者游瓊華翻攝）

隔了一個多小時，7日凌晨他再次發文「解釋一下」，從仰光去苗瓦底（KK園區所在地）要偷渡，耗費8、9個小時而且很貴，最少要1、2萬人民幣。但從泰國去的話，只要6000泰銖，到湄索再花18000泰銖過河就到了，雖然也是要7個小時，但關鍵是，這是「安全」的方式。

另外，他指出，從仰光去苗瓦底的人，一般是進過泰國移民局、五年不能入境，才不得不走仰光的。不然從泰國去遠比從仰光去來得快、安全、又方便。「也因此，一得知（女大生）飛仰光，就知道往緬北去了。因為苗瓦底跟大其力（金三角緬甸端）都是走泰國，飛仰光之後一班飛機去臘戌，人就到佤邦了。」

最後原PO直呼，林女不可能在KK園區，「這女的現在如果在苗瓦底，我就拿兩把西瓜刀去凱博園區，從一棟剁到二十八棟。」據悉，該位爆卦作者去年8月似乎曾為柬埔寨人口販賣事件和「吹哨者」Bump聯繫過，之後多次發文分享救人經驗，稱自己是救援單位而非刑事局。

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