帶家人遊沖繩「怎麼克服右駕？」　過來人給2建議：不難啦

▲原PO想去日本自駕遊，擔心搞錯左右邊。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

各國解封後，不少人搶出國旅遊，其中日本更是台人炙手可熱的旅遊地點。一名網友就表示，想帶家人去沖繩開車自助旅行，但日本和台灣的駕駛習慣不同，一個是右駕一個是左駕，讓他擔心開車上路會左右不分，因此詢問有經驗的網友「該如何克服這點？」

原PO在PTT以「去日本自駕怎麼克服右駕」為題發文，表示國旅實在「太盤」，因此下一個連假想帶家人去沖繩自助旅遊，「聽說自駕比較方便」。

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原PO透露，他不擔心搞錯方向燈和雨刷，但因日本開車是右駕，和台灣左駕不同，很怕一個閃神，搞錯左右邊就「畢業」了，因此發文求助鄉民們「大家都怎麼克服的啊？」

貼文一出不少人安慰原PO，「被開罰幾次就會了」、「又不是機車，要畢業很難」、「心中一直默念靠左靠左靠左，就是這麼簡單」。

也有人建議多練習、慢慢開是關鍵，「多開幾天就習慣了」、「開半小時就習慣了，找車少的地方繞一下」、「慢慢開就好，日本人連喇叭都不會按」、「慢慢開不要急，日本人很少會逼車」、「租車先找地方練習右駕再上路」。

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