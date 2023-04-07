以前沒手機滑「大號時在幹嘛？」　過來人給答案：硬坐到腳麻

▲很多人上廁所會邊滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人上廁所都習慣邊滑手機，不過在從前沒有手機的時代，大家真的都專心在大、小號嗎？就有網友好奇拋問，大號時若沒手機，可以做什麼打發時間？貼文曝光後，底下一票網友馬上給出答案。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「以前沒手機可以滑，大便時都在幹嘛」為題發文，提到他依稀記得，小時候都會在廁所放小說、報紙、雜誌，但久而久之，就會不知道有何好看。與此同時，他便感到好奇，以前沒有手機可以滑的時候，大家上廁所都做什麼事情打發時間？

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貼文一出，不少網友都回答看書、雜誌、漫畫、小說、報紙等，「以前家裡廁所會放蠟筆小新漫畫」、「看書、看報紙」、「有印象，就是看雜誌」、「小時候上大號時一口氣讀完整本三國演義」、「看漫畫，明明一話還沒看完就結束，還硬坐到看完整本，然後腳麻」、「哈利波特有一整本在廁所看完的」、「看雜誌啊，以前廁所旁邊有本書是正常的」、「有同學看金庸，看完一集才出來」。

▲廁所。（示意圖／ETtoday資料照）

此外，也有些網友給出不同答案，「看沐浴乳成分表」、「看沐浴乳、洗髮精的成分表」、「研究沐浴乳和洗髮精上面的成分」、「看各種成分」、「看各種產品介紹或發呆」、「數磁磚，戳死磁磚縫裡的螞蟻」。但也有網友認為，「拉屎一下就拉出來，待這麼久幹嘛？便祕嗎」、「大便就2、3分鐘的事，到底要看啥」。

很多人上廁所愛滑手機，醞釀排便情緒，不過秀傳紀念醫院先前曾在粉專《健康神隊友 彰化秀傳紀念醫院 秀傳醫療體系》發文，指出上廁所滑手機，一坐就幾十分鐘，可能會導致頭暈、痔瘡、便祕、頸椎間盤突出、血壓升高、近視或乾眼症。

大腸直腸外科醫師陳威佑也曾在粉專指出，有研究評估痔瘡患者如廁時間長短的關係，發現「上廁所時間與痔瘡發生有正相關性。」因此如廁時間最好控制在10至15分鐘內，坐太久容易得痔瘡或讓痔瘡更嚴重。