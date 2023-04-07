《模仿犯》哪個反派角色最難演？劇迷點名1人狂讚：眼神真的很棒

▲《模仿犯》上映中。（圖／Netflix提供）

記者曾筠淇／綜合報導

Netflix華語懸疑影集《模仿犯》現正上映中，演員精湛演技引發一波討論潮。對此，便有網友發文表示，劇中有好幾位反派角色，大家覺得哪個角色最難表現？貼文曝光後，引發熱議，而被最多人點名的就是「他」。

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▲《模仿犯》演員演技精湛 。（圖／Netflix提供）

有網友在PTT的TaiwanDrama板上，以「模仿犯－大家覺得哪個反派角色最難演」為題發文，提到劇中有3大反派角色，首先是沈嘉文（范少勳飾演），因為媽媽強迫穿女裝、擦口紅，而活在死去姊姊的陰影下，長期下來性格扭曲，要表現出看到鬼魂而驚嚇的樣子著實不易。

接著原PO表示，陳和平（姚淳耀飾演）這個角色要演出類似雙重人格，看似是個正義的記者、主播，私底下卻是變態殺人犯；最後是田村義（黃河飾演），他認為這個角色的難度在於內心戲多，要替人頂罪卻不能被發現、想轉證人卻因為爸爸的關係而焦慮不安、想自殺卻要鎮定的與心理師對談。綜合上述，他覺得角色難度排名是「田＞沈＞陳」，大家覺得哪個角色最難演？

▲范少勳在劇中飾演沈嘉文。（圖／Netflix提供）

貼文曝光後，最多網友點名的也是田村義（黃河飾演），「黃河真的很會，當年《危險心靈》演得很厲害」、「我覺得是黃河，沈或陳或是胡建和（夏騰宏飾演）都有類似的類型可以參考」、「也覺得田村義最難演，被凶手逼著拍照，看著被害者死亡卻無能為力、崩潰發狂的樣子真的演得超好」、「田，甚至覺得他沒有在演，聲音、表情太好」、「黃河眼神真的很棒」、「看田會被他的眼神聲音情緒波動，有把崩潰無奈的壓抑感呈現出來，後來去查是哪個演員這麼厲害才發現是黃河」。

▲黃河被讚演技好。（圖／Netflix提供）

另外，也有些網友留言表示，「陳和平演《鏡子森林》時就有注意到他，姚淳耀蠻有實力的」、「姚淳耀類型很廣欸，從《我的自由年代》認識他的，青春大學生到現在大反派有夠不一樣」、「姚的演技明顯是最好的，黃河感覺跟他以前演的角色太過重疊了」、「都很難演，不過姚淳耀和黃河是正常水準，所以挑戰程度應該是范少勳有超越以往的水準」、「喜歡范QQ從青春熱血的純情高中生到這部變態又凶狠的落差好大，但黃河和姚也游刃有餘，演技都很強」、「最難演：陳＞沈＞田；演得最好：黃河＞姚＞范」、「他們三位都詮釋得很精彩！到位」。

▲姚淳耀為了這個角色做足功課。（圖／翻攝自Facebook／姚淳耀 Yao Chun Yao）

黃河2007年以《危險心靈》獲得第42屆金鐘獎戲劇類最佳男主角，2016年又以《紅衣小女孩》獲得第18屆台北電影節最佳男主角。他這次在《模仿犯》擔任推進劇情的重要角色「田村義」，為戲減重7公斤，事後還有觀眾關心這個角色的「脖子狀況」。

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