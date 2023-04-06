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Xuite隨意窩將走入歷史！8月31日關站「刪除所有資料」

▲▼ 。（圖／翻攝自「Xuite 隨意窩」官網）

▲「Xuite 隨意窩」即將終止服務。（圖／翻攝自「Xuite 隨意窩」官網）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都曾使用過「Xuite 隨意窩」，如今它即將走入歷史。「Xuite隨意窩」官網發布關站公告，關站時程分為3階段，自今（6）日早上10時起，會員可備份並下載資料；5月1日早上10時起全站進入唯讀模式；8月31日下午2時起，則將終止服務，並刪除網站上的全部資料。

Xuite隨意窩平台服務終止公告指出，隨著社群使用習慣改變，Xuite隨意窩將於8月31日起終止服務，並刪除網站上所有資料。今（6）日起，官方將提供Xuiter（會員）後續處理服務，關站時程分為3階段。

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階段1：4月6日早上10時至5月1日早上10時

►網站功能正常運作，提供會員進行資料備份與下載。

►「Xuite VIP」方案自4月6日起停止收費，各方案會員仍維持原訂閱方案身分享用服務至8月31日止。如您是VIP方案會員且於4月6日至8月31日期間有費用問題，請撥打客服專線0800-080-412，由專人為您處理。

階段2：5月1日早上10時至8月31日下午2時

►停止Xuite隨意窩新會員開通。

►全站進入唯讀模式，關閉管理後台。會員可正常瀏覽公開網頁但無法進入管理後台進行新增、修改或刪除等動作，僅提供資料備份與下載

階段3：8月31日下午2時網站關閉

►網站關閉後，無法進入任何 Xuite隨意窩的頁面。

►網站同時會進行下述事宜：
1.終止Xuite隨意窩所有服務。
2.終止資料備份與恢復等會員服務。
3.終止受理Xuite VIP方案退費。
4.刪除所有資料。

▲▼ 。（圖／翻攝自「Xuite 隨意窩」官網）

▲關站時程分為3階段。（圖／翻攝自「Xuite 隨意窩」官網）

消息曝光後，也被轉貼至PTT的Gossiping板上，不少網友留言討論道，「一堆老網誌要沒了嗎」、「以前在上面看好多有的沒的」、「以前沒有YT，很多人會把歌傳到這裡再分享出去」、「痞客邦還活得好好的」、「搜東西很常有這部落格的啊」、「有些上面的分享還蠻實用的」、「太誇張了！我從小看它長大的」、「一個時代的結束QQ」、「時代的眼淚」、「當初很久沒用才發現信箱沒了」、「都要倒了還是不知道怎麼念」。

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