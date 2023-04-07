執行法拍會兼賣奶酪、優格及果醬　歡迎民眾來選購

▲台南市南區1家公司，將在11日行政執行署台南分署法拍會擺攤販售果醬、奶酪、優格及水果茶等，歡迎民眾來選購。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市南區1家公司，因欠繳2021-2022年健保費及勞保費共14萬餘元，為償還相關款項，該公司將在11日行政執行署台南分署法拍會擺攤販售果醬、奶酪、優格及水果茶等，歡迎民眾來選購。

台南分署指出，該公司因逾期不繳納，遭衛福部中央健康保險署南區業務組及勞動部勞工保險局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額合計新台幣14萬2467元。

台南分署表示，該公司販售商品有果醬、奶酪、優格及水果茶等，因受疫情影響，無力繳清欠費，由於近期疫情趨緩，生意慢慢回溫，顏姓負責人表示願意於4月11日上午至台南分署法拍會現場設攤，以優惠價格販售手工果茶、奶酪、優格、果醬等產品，扣除必要費用後，以部分銷售所得清償欠款，歡迎民眾蒞臨法拍會參觀選購。

台南分署為協助民眾儘速繳清欠款，回復正常生活，11日法拍會另有邀請義務人前來設攤販賣魯味、茶葉蛋以及冷凍蝦。此外，展翼烘焙坊亦前將來設攤販售由展翼烘坊庇護工場的庇護天使們製作麵包和手工餅乾，邀請大家以實際行動化作每一份愛心，提供庇護天使們繼續工作的機會。