執行署台南分署法拍會11日登場　2016年份本田1元起標

▲行政執行署台南分署4月11日上午10時起，在中西區忠義路1段125巷中庭廣場，舉辦動產拍賣會，歡迎民眾競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署4月11日上午10時起，在中西區忠義路1段125巷中庭廣場，舉辦動產拍賣會，同日下午3時進行不動產通訊投標的開標程序，動產拍賣物品有本田CITY、國瑞汽車、山葉機車、光陽機車、伊誕．巴瓦瓦隆版畫2幅、林鴻文畫作3幅、陶土藝術品及類金屬藝術品、機械錶等歡迎民眾競標。

台南分署表示，本日拍賣活動動產的部分，較吸睛的物件是有2016年本田汽車，1497CC，該車輛僅滯欠汽車燃料費1萬3200元、交通罰鍰3萬3700元，合計4萬6900元，第一次拍賣，不定底價。不動產的部分，有座落台南市永康區4層全新電梯公寓，本次為第一次拍賣，底價為800萬元，保證金為160萬元，拍賣方式採通訊投標方式，有意參與投標的民眾，至遲應於4月10日下班前，依拍賣公告所載方式，將投標書、保證金及其封存袋以及相關證明文件，寄達台南分署投標專用信箱：台南中正路郵局76號信箱。當日下午3時整於二樓拍賣室進行開標程序。

台南分署提醒，拍賣當日如遇雨天，將改至二樓拍賣會舉辦，因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫工作，同時間最多僅允許70位應買人登記領取號碼牌入場。



台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的！

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。此外，為配合防疫工作，台南分署將於大門入口處提供酒精進行手部消毒，並建議民眾配戴口罩。