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行政執行署台南分署法拍會　賣車賣土地入帳631萬元

▲行政執行署台南分署拍賣會，邀請義務人提供今年過年期間於士林官邸展示的蘭花及製作精油擴香儀設攤變賣，提供參加法拍會的民眾多一種選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署拍賣會，邀請義務人提供今年過年期間於士林官邸展示的蘭花及製作精油擴香儀設攤變賣，提供參加法拍會的民眾多一種選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署，配合法務部行政執行署123聯合拍賣日，7日上午10時許，在台南分署二樓拍賣室登場，不動產及動產總計拍出土地2筆、國瑞汽車、光陽機車、三陽機車、陽信商業銀行股份5793股、海景世界企業股份有限公司股份970股、手持式XRF X射線螢光分析儀等，總計拍賣價金為新台幣631萬4899元。

▲行政執行署台南分署拍賣會，邀請義務人提供今年過年期間於士林官邸展示的蘭花及製作精油擴香儀設攤變賣，提供參加法拍會的民眾多一種選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

7日聯合拍賣會拍賣最高價的不動產是1筆位於台南市仁德區土地，面積約39.33平方公尺，權利範圍全部，本次為第1次拍賣程序，拍賣底價為250萬元，經行政執行官開標後，共1位民眾投標，以476萬高於底價得標。

▲行政執行署台南分署拍賣會，邀請義務人提供今年過年期間於士林官邸展示的蘭花及製作精油擴香儀設攤變賣，提供參加法拍會的民眾多一種選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動產部分，最吸晴的拍賣標的有二，一為手持式XRF X射線螢光分析儀，在拍賣官宣布開始喊價，吸引3組應買人加價，最終以35萬元拍出。二為2013年光陽汽車，111CC，該車輛僅滯欠燃料費及罰鍰5650元，拍賣官宣布開始出價，吸引三組應買人加價，在此起彼落的加價聲，最終以1萬元拍定。

▲行政執行署台南分署拍賣會，邀請義務人提供今年過年期間於士林官邸展示的蘭花及製作精油擴香儀設攤變賣，提供參加法拍會的民眾多一種選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，本日拍賣會有邀請義務人提供今年過年期間於士林官邸展示的蘭花及製作精油擴香儀的義務人公司提供擴香儀設攤變賣，提供參加法拍會的民眾多一種選擇。

▲行政執行署台南分署拍賣會，邀請義務人提供今年過年期間於士林官邸展示的蘭花及製作精油擴香儀設攤變賣，提供參加法拍會的民眾多一種選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署提醒，為配合行政執行署123聯合拍賣日活動，將持續推出物超所值的拍賣物件，供民眾撿好康。相關的拍賣訊息，請民眾密切注意台南分署的官網及FB。

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