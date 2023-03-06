不只草莓　台南分署3／7法拍會還有銅板價美食小吃

▲行政執行署台南分署，7日法拍會還有銅板價美食小吃，觀迎民眾蒞臨法拍會參觀品嚐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

１名58歲蔡姓女子，因欠繳使用牌照稅、公路法罰鍰、汽車燃料使用費、交通罰鍰等，逾期不繳納，遭台南市財政稅務局安南分局、台南監理站、台南市交通局移送強制執行，尚欠29萬8825元無力償還，蔡女利用7日台南分署法拍會，也販售美食小吃，以部分銷售所得清償欠款。

行政執行署台南分署表示，蔡女與其家人經營鐵厝工程，因受景氣影響，原物料上漲，加上遭廠商倒帳且須償還私人債務，致無力分期清償。蔡女胞姊經營小吃店生意，蔡女農曆年節期間曾協助胞姊於正統鹿耳門聖母廟設有臨時攤位販售，蔡女表示願於台南分署3月7日上午10時在法拍會現場設攤，以銅板價販售炒麵、炒米粉、土魠魚羹及香酥魚等美食小吃，並以部分銷售所得清償欠款，歡迎民眾蒞臨法拍會參觀品嚐。





為協助民眾儘速繳清欠款，回復正常生活，7日法拍會另有邀請義務人前來設攤販賣精油擴香儀及14吋兒童腳踏車；此外，展翼烘焙坊亦前將來設攤販售由展翼烘坊庇護工場的庇護天使們製作麵包和手工餅乾，邀請大家以實際行動化作每一份愛心，提供庇護天使們繼續工作的機會。