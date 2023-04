19歲女和牧羊犬拍性愛片　變態內容嚇壞警：執法17年來最誇張

▲女子因虐待動物罪被捕。(圖/翻攝自Jones County Sheriff's Department)

記者李振慧/綜合報導

美國密西西比州19歲女子丹妮絲(Denise Frazier)在網路上發布與寵物犬的性愛影片,變態內容引發民眾報案,後來依虐待動物罪名被捕,連負責偵辦的警官都表示,他執法17年來,第一次看過這麼變態的案子。

瓊斯郡(Jones County)警方5日表示,因為接到民眾報案,發現19歲女子丹妮絲竟然在社交網站上發布變態人獸交影片,而且內容會令觀看者感到「極度不舒服」,所以不便對外透露任何影片內容。

警官卡特(JD Carter)表示,其中一隻受害犬是德國牧羊犬,「這是我長達17年的執法生涯中,所調查過最令人不安的案件之一,因為裡面有些畫面實在太誇張,所以我們不能隨意對外發表它們,甚至連內容也不可以討論」。

居住在當地小鎮邁里克(Myrick)的丹妮絲,被控非自然性交與嚴重虐待動物罪,關押在瓊斯郡成人拘留所中候審,雖然她辯稱自己是遭人威脅才會這樣做,不過目前警方不太採信她的說法,若是罪成,最高將有可能被判處10年有期徒刑。

PREVIEW: Denise Frazier, the 19-year-old accused of filming sexual acts with dogs, made her first court appearance today. Tune in to our 5 p.m. broadcast for more details. pic.twitter.com/S3NYxKG3aK