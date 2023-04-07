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19歲女和牧羊犬拍性愛片　變態內容嚇壞警：執法17年來最誇張

19歲女和牧羊犬拍性愛片　變態內容嚇壞警：執法17年來最誇張。（圖／翻攝自Jones County Sheriff`s Department）

▲女子因虐待動物罪被捕。（圖／翻攝自Jones County Sheriff's Department）

記者李振慧／綜合報導

美國密西西比州19歲女子丹妮絲(Denise Frazier)在網路上發布與寵物犬的性愛影片，變態內容引發民眾報案，後來依虐待動物罪名被捕，連負責偵辦的警官都表示，他執法17年來，第一次看過這麼變態的案子。

瓊斯郡(Jones County)警方5日表示，因為接到民眾報案，發現19歲女子丹妮絲竟然在社交網站上發布變態人獸交影片，而且內容會令觀看者感到「極度不舒服」，所以不便對外透露任何影片內容。

警官卡特(JD Carter)表示，其中一隻受害犬是德國牧羊犬，「這是我長達17年的執法生涯中，所調查過最令人不安的案件之一，因為裡面有些畫面實在太誇張，所以我們不能隨意對外發表它們，甚至連內容也不可以討論」。

居住在當地小鎮邁里克(Myrick)的丹妮絲，被控非自然性交與嚴重虐待動物罪，關押在瓊斯郡成人拘留所中候審，雖然她辯稱自己是遭人威脅才會這樣做，不過目前警方不太採信她的說法，若是罪成，最高將有可能被判處10年有期徒刑。

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