日本自衛隊黑鷹直升機墜海「疑尋獲殘骸」　機上10人包括師團長

記者吳美依／綜合外媒報導

日本陸上自衛隊一架UH-60JA黑鷹直升機6日在沖繩縣宮古島附近海域失事，機上的陸自第8師團10名成員失聯，包括55歲師團長坂本雄一。根據最新消息，當局已在附近海域發現浮油、部分旋翼葉片、呈折疊狀的救生艇等殘骸，其中救生艇已經根據製造編號被確認來自失事直升機。

▲日本自衛隊黑鷹直升機墜海，疑似發現殘骸。（圖／路透，下同。）



日本自衛隊、海上保安廳及地方政府等單位仍在全力搜索中。陸上自衛隊幕僚長（等同陸軍參謀長）森下泰臣沉痛表示，「我們將繼續全力搜救，盡快營救所有機組人員。」防衛大臣濱田靖一7日上午也說，「我們將竭盡全力尋找10名失蹤人員。」

《讀賣新聞》報導，沖繩縣伊良部島一位72歲漁民表示，6日下午5時左右，他曾多次看見直升機在空中盤旋，好奇「發生了什麼事」，不過當時天氣很好且晴朗，出海捕魚的船隻也很多，晚上看新聞才得知失事消息，「離島嶼這麼近，讓我很驚訝。我很擔心直升機上的人，希望他們都能安全獲救。」



報導也提到，55歲師團長坂本雄一3月30日才剛到任，他31日召開記者會時，曾經表達內心抱負，「日本處於極其嚴峻的安全環境中，我希望能夠迅速應對各種事態，與成員們一起完成使命。」

綜合日媒報導，失事直升機6日下午3時45分從宮古島分屯基地起飛，執行偵察周邊地形的任務，預計下午5時5分返回，未料下午3時56分在宮古機場西北方約18公里處海域上空「雷達光點消失」，目前被研判是意外失事墜海，機上載有第8師團成員，除了師團長坂本雄一之外，還有飛行員2人、維修師2人、自衛隊成員6人。