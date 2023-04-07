南韓米價狂跌！國會議員怪「女性減肥」不吃飯惹禍：應把白飯吃光

▲南韓農民在京畿道驪州市的農田創造朝鮮世宗大王的畫像。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近來白米需求量減少而導致米價暴跌，南韓國會近日通過《糧穀管理法》，規定政府必須義務購入超過市場需求量的米，以求穩定米價，不過此法遭總統尹錫悅否決。對此，南韓執政黨國會議員趙修真竟將米價慘跌的因素歸咎給「女性減肥」，呼籲把碗裡的白飯吃光光，引發朝野抨擊。

根據韓媒《韓民族新聞》，南韓國會在最大在野黨共同民主黨主導下，於3月23日以贊成169票、反對90票、棄權7票通過了「糧穀管理法」修正案，其核心內容規定，若白米生產量超過所需的3至5%、或是米價暴跌5至8%以上，政府必須義務購入生產過剩的米，以求穩定米價。

不過，此法卻慘遭尹錫悅本月4日首度行使「再議要求權」，駁回國會的修法要求。

南韓朝野最近針對《糧穀管理法》吵得可謂不可開交。為此，南韓執政黨國民力量最近剛好迎來黨代表（黨魁）改選，在黨高層體制改組上路1個月後，擔任特別委員會「民生119」委員長、該黨最高委員的國會議員趙修真（조수진）竟然異想天開，提出一個非常特別的辦法要來解決米價下跌的問題。

▲南韓國會議員趙修真。（圖／達志影像／newscom）

根據韓媒《KBS News》，趙修真5日在KBS電台廣播節目上表示，國會所通過的《糧穀管理法》根本就與農業未來發展無關，「（在民生119特委會）上，我們正在討論是否推動『吃乾淨一碗白飯』活動。許多女性朋友為了減肥，往往不吃白米飯。不過，與其他食物相比，白米的卡路里不是反而更低嗎？我們必須積極宣導，轉換國民們的認知。」

針對趙修真的提案，就連國民力量黨內非尹錫悅派系的國會議員都深感不可思議，「我們大韓民國難道淪為朝鮮民主主義人民共和國嗎？」、「這算是哪門子解決民生經濟的辦法？」、「不然乾脆宣導將飯碗容量擴增為2倍大好了」。