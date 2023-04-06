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獨／錄取建中北一女「明星國中」排名瘋傳　教育局澄清：非官方資料

▲建中校園。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北市建國中學是許多考生的第一志願。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國中教育會考將於5月登場，最近在網路上流傳一份111年公立國中升建中北一女錄取率榜單，前5大錄取率最高的學校分別為：台北市中正、龍門、敦化、金華、師大附中國中部等，「明星國中」話題再度引發家長討論。北市教育局則表示，該份資料非官方資料，真實性不可考，鼓勵家長還是以就近入學、適性學習為優先。

一份名為「111年公立國中升建中／北一女錄取率」排名最近在臉書社團「小一聯盟」流傳，該份排名不列入私立學校，詳列北北基桃四縣市公立國中去年考上建中、北一女的錄取率，前三名依序為台北市中正國中的16.21%錄取率最高、其次是台北市龍門國中10.86%、再其次是台北市敦化國中10.53%。而基隆市中正國中5.42%錄取率最高，新北市以土城國中4.99％錄取率最高。

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▲近日在網路瘋傳公立國中升建中北一女錄取率榜單。（圖／翻攝自Facebook／小一聯盟）

▲近日在網路瘋傳公立國中升建中北一女錄取率榜單。（圖／翻攝自Facebook／小一聯盟）

貼文者並指出，「想要好學區的國小階段要趁早卡位，但部分熱門國中要出生就設籍且要自有屋」。引發家長議論，有家長質疑這份排名的來源？是建中、北一女校方，還是教育局？有家長批評貼文者助長明星高中迷思，還有網友說「北市那幾所滿額國中，狂加班也買不起啊」、「歧視租屋＋無效統計」，但也有網友持肯定態度「環境是影響孩子很重要的一環，不然孟母何必三遷」。

台北市教育局副局長陳素慧表示，教育局內部從來沒有公布類似資料，不清楚該份排名的來源與真實性，是否是透過國中端逐一調查，不得而知，強調可能是特定業者或個人蒐集使用，提醒家長不要輕信。

陳素慧並指出，國中求學階段除了課業外，鼓勵學生多元發展、多探索，建中、北一女不是唯一選擇，根據國民教育法依學區入學精神，鼓勵學生就近入學，不但可以減少通勤時間，未來升學透過繁星推薦等管道，一樣可以考取理想的大學。

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