　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年首颱「珊瑚」生成？專家曝有4成機率　可能成颱時間出爐

▲▼今年生成首颱機率出爐。（圖／賈新興）

▲今年生成首颱機率出爐。（圖／賈新興）

記者李姿慧／台北報導

菲律賓東方海面有熱帶雲系發展，是否有機會生成今年第1號颱風「珊瑚」(Sanvu)，氣象專家賈新興表示，預計4月8日、9日有7到8成機率在菲律賓呂宋島南邊生成熱帶性低氣壓，4月12日到13日有3到4成機率成颱，預估路徑往呂宋島方向前進，對台灣不會有影響。

氣象專家賈新興表示，該熱帶雲系預計4月8日、9日有8成機率在菲律賓呂宋島南邊生成熱帶性低氣壓，對菲律賓呂宋島有影響，對台灣比較不受影響；預估4月12日到13日有機會生成颱，機率約3到4成，對台灣不會有影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於1月至4月沒颱風生成怪不怪？賈新興也指出，1月至4月長期平均有1.7個颱風生成，曾經有13年也發生過1月至4月都沒颱風生成，包括2020年、2016年、2011年、2009年、2006年、2001年、2000年、1998年、1984年、1983年、1973年、1964年、1952年等。

針對未來天氣趨勢，賈新興也指出，明天(7日)台南以北及宜花東有局部陣雨，8日至9日台中、南投及嘉義山區午後有局部短暫陣雨，其中9日熱帶性低氣壓８成生成機率 ，不影響台灣；10日至11日午後山區轉多雲，12日至15日北部及中部山區有局部短暫陣雨。展期資料顯示，至5月20日前環境穩定不利降雨。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「賭王最美千金」伴娘團超狂！　爆砸2億辦世紀婚禮
快訊／中山南路嚴重車禍　BMW逆向撞4車
快訊／火車站小黃運將　慘遭當場勒斃
快訊／靜宜女大生「全身黑+馬尾」　最後身影曝光！
「加蛋＋20元」真的出現！　飯糰蛋飆60元
77老大認愛長腿辣妹　不回家改去摩鐵：怕吵到外甥
實登出來了！　周子瑜高雄豪宅「每坪價格曝光」
全市緊急停課！巴西25歲男闖托兒所　斧頭砍死4童

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南龍崎條款！修法認定廢止開發許可、環評應失效　環保署長：尊重

奈良美智穿藍白拖展現台味！足跡也到花東　稱長濱像湘南

新人教N遍出錯怨「以後都給你用」　他傻眼：主管還要我有耐心

今年首颱「珊瑚」生成？專家曝有4成機率　可能成颱時間出爐

「加蛋＋20元」真的出現了！飯糰蛋飆60元　業者：蛋價回不去了

鋒面來了！雨由北往南游擊　冷空氣明接力灌頂「氣溫狂掉探1字頭」

她晨泳30年竟罹高血糖、脂肪肝　醫曝越動越胖原因

館長抖內量是台灣YT之冠　金額讓鄉民震驚：台灣經濟好得很

連假後國道客運再漲一波！和欣4／17起調票價　「漲幅最高10%」

6人斷言「妳有2段婚姻」　老公1招破除魔咒！人妻甜喊害羞

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

愛莉莎莎新歡遭爆是暴力男！　掐脖毆打前女友…她崩潰證實

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

《模仿犯》阿西「下跪學狗爬」逼哭觀眾　忍淚喊「回家了...」這幕超心碎

台南龍崎條款！修法認定廢止開發許可、環評應失效　環保署長：尊重

奈良美智穿藍白拖展現台味！足跡也到花東　稱長濱像湘南

新人教N遍出錯怨「以後都給你用」　他傻眼：主管還要我有耐心

今年首颱「珊瑚」生成？專家曝有4成機率　可能成颱時間出爐

「加蛋＋20元」真的出現了！飯糰蛋飆60元　業者：蛋價回不去了

鋒面來了！雨由北往南游擊　冷空氣明接力灌頂「氣溫狂掉探1字頭」

她晨泳30年竟罹高血糖、脂肪肝　醫曝越動越胖原因

館長抖內量是台灣YT之冠　金額讓鄉民震驚：台灣經濟好得很

連假後國道客運再漲一波！和欣4／17起調票價　「漲幅最高10%」

6人斷言「妳有2段婚姻」　老公1招破除魔咒！人妻甜喊害羞

邱國正證實派拉法葉、成功級艦監視山東艦　相距最近約5、6海浬

登記6000元當天入帳！　數發部：2.0版4／11上線

光芒太耀眼！大聯盟唯一開季不敗金身　6連勝續寫球隊紀錄

勞動基金獲利回吐317.7億元　前2月賺1189.5億元

赤裸的身體教育！英國新節目找成年男女「脫內褲」　逼孩子看裸體

台南龍崎條款！修法認定廢止開發許可、環評應失效　環保署長：尊重

侯友宜搭檔郭台銘選總統？　盧秀燕盼君子之爭：能贏比較重要

三寶女騎士逆向被叭竟嗆「又怎樣」　台中警：調閱影像依法舉發

波蘭瘋狂弦樂四劍客　4／21屏東演藝廳全台獨家演出

奈良美智穿藍白拖展現台味！足跡也到花東　稱長濱像湘南

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

生活熱門新聞

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

祖厝60年前車票　校名震撼全場

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

亂倫親姊！疑本人稱「2人都喝醉」被打臉

連假最後一天！今年還剩「2次補班地獄」日期曝光

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

計程車當掩體！桃園男女修車廠前趴地激戰

館長抖內量是台灣YT之冠　金額讓鄉民震撼

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

開工不要崩潰！5大連假等著你　爽休4天還有2次

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

她晨泳30年竟更胖　醫曝原因

陸將查兩岸直航貨船！航港局「通知業者拒絕」　嗆責任陸方自負

更多熱門

相關新聞

鋒面來了！雨由北往南游擊　冷空氣明接力灌頂「氣溫狂掉探1字頭」

鋒面來了！雨由北往南游擊　冷空氣明接力灌頂「氣溫狂掉探1字頭」

受鋒面影響，今(6日)天氣由北往南逐漸轉差，各地有局部短暫雨，明天(7日)東北季風增強，中部、北部氣溫明顯下降，溫度將再探1字頭。周末(8日~9日)起各地天氣轉好，預估到下周二(11日)都是穩定天氣。

開工日台南以北有雨　明北部溫度溜滑梯

開工日台南以北有雨　明北部溫度溜滑梯

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

雨彈今夜開炸！開工日濕涼雨區曝

雨彈今夜開炸！開工日濕涼雨區曝

下周恐有今年首颱　氣象局回應了

下周恐有今年首颱　氣象局回應了

關鍵字：

天氣氣象局颱風賈新興氣象專家珊瑚首颱

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

祖厝60年前車票　校名震撼全場

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

麥卡錫「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

亂倫親姊！疑本人稱「2人都喝醉」被打臉

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面