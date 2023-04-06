今年首颱「珊瑚」生成？專家曝有4成機率　可能成颱時間出爐

▲今年生成首颱機率出爐。（圖／賈新興）

記者李姿慧／台北報導

菲律賓東方海面有熱帶雲系發展，是否有機會生成今年第1號颱風「珊瑚」(Sanvu)，氣象專家賈新興表示，預計4月8日、9日有7到8成機率在菲律賓呂宋島南邊生成熱帶性低氣壓，4月12日到13日有3到4成機率成颱，預估路徑往呂宋島方向前進，對台灣不會有影響。

氣象專家賈新興表示，該熱帶雲系預計4月8日、9日有8成機率在菲律賓呂宋島南邊生成熱帶性低氣壓，對菲律賓呂宋島有影響，對台灣比較不受影響；預估4月12日到13日有機會生成颱，機率約3到4成，對台灣不會有影響。

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至於1月至4月沒颱風生成怪不怪？賈新興也指出，1月至4月長期平均有1.7個颱風生成，曾經有13年也發生過1月至4月都沒颱風生成，包括2020年、2016年、2011年、2009年、2006年、2001年、2000年、1998年、1984年、1983年、1973年、1964年、1952年等。

針對未來天氣趨勢，賈新興也指出，明天(7日)台南以北及宜花東有局部陣雨，8日至9日台中、南投及嘉義山區午後有局部短暫陣雨，其中9日熱帶性低氣壓８成生成機率 ，不影響台灣；10日至11日午後山區轉多雲，12日至15日北部及中部山區有局部短暫陣雨。展期資料顯示，至5月20日前環境穩定不利降雨。