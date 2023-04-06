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鋒面來了！雨由北往南游擊　冷空氣明接力灌頂「氣溫狂掉探1字頭」

▲▼天氣 東北季風南下 下雨 天冷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲受鋒面影響，各地都有局部短暫雨機會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

受鋒面影響，今(6日)天氣由北往南逐漸轉差，各地有局部短暫雨，明天(7日)東北季風增強，中部、北部氣溫明顯下降，溫度將再探1字頭。周末(8日~9日)起各地天氣轉好，預估到下周二(11日)都是穩定天氣。

天氣風險公司分析師方俊元表示，鋒面鋒前雲系陸續東移到台灣上空，台南以北及東半部都有局部短暫雨發生。預期今天(4月6日)隨鋒面逐漸影響，天氣將由北往南逐漸轉差，台南以北及東半部將是多雲到陰有短暫陣雨，而高雄屏東則是多雲山區偶有局部短暫雨。

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氣溫方面則是中北部、東部轉涼，大致在24到26度，南部地區則是維持28到30度，局部內陸地區仍有32到34度左右或以上高溫。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

方俊元表示，明天(7日)隨著鋒面通過台灣後，東北季風將增強，北部、東北部氣溫明顯下降，高溫在19到21度左右，中部、花蓮在24到26度，南部、台東則是影響較小在27到30度。天氣方面各地是陰天有局部短暫陣雨的型態，提醒大家明天氣溫會再涼一些，陸續也都有下雨的情況，要多留意穿著及攜帶雨具。

周六到周日(8日~9日)隨著環境水氣逐漸減少，各地天氣逐漸轉好，方俊元指出，周末只剩下局部山區午後有短暫降雨機會，加上周日東北季風減弱，各地氣溫再度回升，預估一直到下周一、二(10日~11日)天氣都相當穩定。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

針對菲律賓東方海面熱帶擾動是否可能發展成颱，方俊元表示，目前模式預估，在菲律賓東方洋面上活動的熱帶雲簇正在發展，不過後續的系統強度在各模式上有些差異，目前需多加觀察發展情況。

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