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開工日台南以北有雨！　一圖看「周末還寒」跌回1字頭

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今晚到明天中部以北、東半部有陣雨。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今天有鋒面接近，白天大氣不穩定，今晚到明天中部以北、東半部有陣雨，氣溫也會明顯轉涼。周日（9日）清晨最低，北部、宜蘭可能只有15度。另外，下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，是否能順利發展成今年第1個颱風「珊瑚」？需繼續觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(6)日鋒面接近，白天仍偏暖，大氣趨不穩定，台南以北有局部短暫陣雨的機率；今晚起至明(7)日受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，明顯轉涼；南部亦偶有零星短暫飄雨的機率。今日各地區平地氣溫：北部17至27度，中部21至32度，南部22至34度，東部19至32度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲左圖：6日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空有華南移出的鬆散雲層。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，台灣東側及馬祖附近有降水回波。右圖：4：30累積雨量圖顯示，中部及花蓮有零星飄雨。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

周六(8日)鋒面遠離，西半部好轉為多雲時晴，花、東仍有局部短暫雨的機率；氣溫微升，北台仍偏涼，中南部早晚涼。下周日至周三(9至12日)各地恢復晴朗穩定，氣溫逐日回升，下周一起白天微熱(北台高溫升至30度、南部則升至34度左右)、各地早晚仍偏涼。

下周菲律賓東方海面有熱帶擾動活動的跡象，是否能順利發展成今年第1個颱風「珊瑚」？需繼續觀察。以氣候平均而言，西北太平洋1至3月颱風生成總數約為1個，今年至今尚未有颱風生成，並非異常、只是有點遲了。

氣象局臉書「報天氣 - 中央氣象局」發文提醒，這波東北季風最冷出現在清晨，北部、宜蘭只有15-17度，要多加注意。

▼周末天氣概況。（圖／翻攝臉書／報天氣 - 中央氣象局）

▲▼週末天氣概況。（圖／翻攝臉書／報天氣 - 中央氣象局）

 

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