鋒面「強雨彈」直撲！全台防劇烈雷雨　斷崖式降溫跌回1字頭

▲對流發展接近中，全台天氣變得不穩定 。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

對流接近！中央氣象局表示，明天（6日）受鋒面影響，天氣變得不穩定，台灣各地不定時會有短暫陣雨或雷雨，如果對流發展旺盛，容易出現強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，各地夜晚清晨低溫21到23度，白天如果有降雨空檔，高溫仍有26到30度。

今天（5日）鋒面前的西南風帶來暖濕空氣，南台灣觀測到較高氣溫，氣象局指出，明天鋒面帶來到台灣上空，北部、東北部逐漸轉為短暫陣雨的天氣，中部、東部、東南部地區及南部山區也有局部陣雨，南部平地以多雲為主，因雲量增多，氣溫稍下降，但沒下雨時仍悶熱，金門、馬祖附近天氣不穩定，有局部雷雨發生機率。

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▲鋒面帶來降雨，緊接著東北季風接力降溫 。（圖／NCDR、中央氣象局）



觀氣象看天氣粉絲團也觀測到，雷達合成回波圖顯示西側外海有對流發展的情形，明天可能會有較強、尺度較大的對流發展起來，並朝中南部陸地接近，如果移動的過程不致於減弱太快，就「有機會為中南部帶來較大的降雨」。

氣象局預估，7日（周五）鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣明顯轉涼、大幅降溫，白天高溫僅20至22度，花東22至25度，中南部仍有26至28度，各地早晚低溫約17至20度間；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨，降雨情況隨著鋒面遠離將逐漸趨緩。

8日（周六）至9日（周日）清晨東北季風影響，北台灣天氣較涼，水氣稍減，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。9日白天起東北季風減弱，北台灣氣溫逐日回升，且水氣續減，各地回到多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨的天氣。