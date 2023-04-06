台北驚見神秘光束！網擔憂像影集情節「被登出」知情人士曝：沒這麼可怕啦



▲台北市區突出現神秘光束，引起民眾討論！（圖／IG：xiang1203_提供）

生活中心／綜合報導

神秘光束劃破台北天空 路過民眾紛紛抬頭！

外星飛碟即將降臨？台北市近日射出一道神秘的光，讓走在路上的民眾都抬頭指指點點、議論紛紛！動作快的網友更是拍照上傳 IG 發問，「有沒有台北市神秘光束的卦？」引來一票網友討論。

有網友觀察後發現，「好像晚上整點就會有光閃爍，該不會這也是什麼神秘訊息吧（抖）」、「看久了真的有點……怕？」倒是有攝影玩家興奮表示，現在一下班都追光去，因此拍了不少美照和朋友分享。更有網友指出，「好像影集《今際之國》的設定喔！」留言一出讓眾網友驚呼「真的耶！」甚至腦洞大開地聯想，「會不會有人正在某個角落被遊戲登出……」

▲神奇異象也引來不少攝影愛好者「追光」拍照。（圖／IG：maggie.beri提供）

外星人要來、還是有人強制「被登出」？原來答案 3 / 31已揭曉

其實該名網友猜對了一半！神秘光束的背後，的確是要打造全台灣（包括外島）都能加入的大型遊樂場，這場遊戲也講究個人行動力、團隊合作以及聰明追積分的應變能力，但知情人士透露，「完全不像影集那樣可怕啦！」甚至還有機會與團隊裡的勇者夥伴一同爭奪高額獎金。

這場遊戲就是由 Gogoro 號召的大型虛實整合遊戲「換電戰M」第二季活動！隨著去年第一季啟動後，即得到全台車主熱烈響應參戰，這次的「榮耀之光」——也就是引起民眾熱議的神秘光束，就設置在第一季各隊競爭最激烈的「民權西路站」。 3 / 31 也在這裡舉辦開戰儀式，當天不僅將璀璨光柱打向天空，宣示「換電戰M」第二季正式熱血開打，現場也湧入超多車主，一同在這裡完成「今年一定要奪下勝利」的誓師大會，接著就是全台車主展開纏鬥的開始。

▲謎底揭曉，原來神秘光束就是來自 Gogoro 號召的大型虛實整合遊戲「換電戰M」第二季活動！（圖／資料照，下同）

值得一提的是，今年的賽事地圖還擴增到外島的澎湖與金門，對戰範圍全面覆蓋台灣 21 縣市、共 500 個站點，比去年 100 站點多了 400 個，看來各隊想在今年奪下波段冠軍，就得在這些新增的站點中，好好安排規劃！

「換電戰M」第二季玩什麼？全新賽制一次看！

隨著臉書社團開始有一波波隊員加入喊聲，最近才成為 Gogoro 車主的人難免霧煞煞。其實簡單來說，車主玩家只要在即日起～ 4 / 30 23：59 活動期間內，到 APP 上的指定換電站點交換一次電池，就能幫所屬隊伍累積 1 點積分，同時也代表該隊伍在這個站點「已參戰」。

▲「換電戰M」第二季即日起開打！

而「換電戰M」第二季一樣會將新車主玩家自動劃分到「螺絲起紫」、「發電功綠」、「避震彈黃」3 小隊，即使是上一屆的老戰友，也會依照去年積分表現由系統安排今年的隸屬戰隊，讓各隊從一開始就有相當平均的戰力分配。而今年的三位戰隊經理，亦是由超人氣的 Yuri（紫）、林可（綠）、溫妮（黃）連任，格外關注此次賽事的她們，也會不定時出現在臉書社團，幫全台隊友打氣加油！

▲今年的三位戰隊經理，亦是由超人氣的林可（綠）、溫妮（黃）、 Yuri（紫）連任。

勝者為王 高額獎金贏者全拿

今年「換電戰M」備受矚目的就是全新賽制！此次比賽共分為 3 波段對戰，第一波段為即日起～4 / 10、第二波段為 4 / 11～4 / 20、第三波段為 4 / 21～ 4 / 30。每一波的對戰結束後，每一站點上積分最高的隊伍就代表「成功拿下」該站，而佔領全台灣最多站點的隊伍就是最大贏家，可以贏得該波段總獎金 1,000,000 點 Gogoro Smart Points ，只要是有參戰的隊員就有分配獎金的資格，而且為這場戰役貢獻值愈高的車主玩家，分到的獎金就愈多，至於未獲勝隊伍也別擔心，另外也有特別獎勵，鼓勵大家再前往下一波段繼續衝鋒陷陣。

▲3 / 31 在「民權西路站」舉辦的開戰儀式，聚集許多Gogoro車主在此誓師！

免費入住五星飯店 盡享尊榮假期

最後，還會統計全台車主玩家「個人累積積分」的排名，前 40 名玩家就可獲得「 Gogoro Vacation 五星假期」免費入住台北文華東方酒店、礁溪寒沐酒店、雲品溫泉酒店或高雄洲際酒店一晚。

高效累積分 不可不知的小祕技

想用最快速度在各波段戰役迅速立下汗馬功勞，也想把自己送上個人積分排行榜嗎？這裡透露一個積分加成的小祕技，那就是善用第二季全新導入的「道具機制」，只要在 Gogoro App 內以 Gogoro Smart Points 點數購買裝備手套，就能提升每次換電積分，例如使用基本的「銅之盜賊」手套，每次換電就能額外得到 2 積分，使出最頂規的「金之大帝」裝備，就能爽拿 5 積分。

▲全新積分秘技，在在考驗此次玩家們的作戰能力。

想玩「換電戰M」需符合 3 資格 現在加入有機會參加第二波段！

看到這裡，是不是就連還不是 Gogoro 車主的你也心動了呢？想要擁有「換電戰M」的玩家資格，首先需成為 Gogoro ／ PBGN 車主，再來需完成申辦台新 Gogoro Rewards 聯名卡，最後需成功啟用 Gogoro Rewards ，並成功將聯名卡綁定至 Gogoro Wallet 。

如果此時還不是 Gogoro 車主或還未擁有聯名卡，現在入手、申辦也是最優惠的時刻，最快還能加入第二波段～第三波段的戰役，跟著 Gogoro 認識更多車友，就讓 Gogoro 帶領全台所有車主，探索更多意想不到的地方，激盪出前所未有的生活火花。

▲現在申請參戰資格，就有機會加入第二波、第三波換電戰役。

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