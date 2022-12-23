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換電池分千萬獎金！啦啦隊女神Yuri帶領戰隊搶「Gogoro 換電戰Ｍ」積分

▲▼換圖,Gogoro,換電戰M。（圖／取自影片）

▲編做編玩即新聞主持人罐頭身一身紫色帥氣裝參加「螺絲起紫隊」誓師大會。（圖／取自即新聞影片，下同）

消費中心／綜合報導

年底最夯的虛～實～整～合遊戲就是「Gogoro 換電戰 M」！Gogoro 為車友舉辦的城市攻城爭霸戰，已經為街頭造成像《Pokemon Go》般盛況！不只有超多優惠回饋，賺來的點數還可以免費騎車，編做編玩即新聞主持人罐頭身一身紫色帥氣裝參加「螺絲起紫隊」誓師大會，告訴你這個遊戲有哪些好康！

▲▼換圖,Gogoro,換電戰M。（圖／取自影片）

▲台新 Gogoro Rewards 聯名卡，吃喝玩樂通通最高 10% 回饋。

即新聞主持人罐頭開場就拿出被車友稱為「神卡」的台新 Gogoro Rewards 聯名卡，吃喝玩樂通通最高 10% 回饋，而且只要綁定 Gogoro Wallet 打開 App 就能登入參加「Gogoro 換電戰 M」遊戲戰局，有機會瓜分千萬獎金以及拼回饋贈點，這些贈點獎金都能用來省電池費！

▲▼換圖,Gogoro,換電戰M。（圖／取自影片）

▲參加「「Gogoro 換電戰 M」遊戲戰可看到專屬隊經理是誰。

遊戲方式就像抓寶、打道館一樣，戰隊共分成「螺絲起紫」、「發電功綠」、「避震彈黃」三隊，在遊戲地圖中佔據指定換電站；除了有「螺絲起紫」的 Yuri，還有避震彈黃隊的溫妮跟發電功綠的林可等三位女神隊經理不定時出沒社團，為大家加油打打氣！

▲▼換圖,Gogoro,換電戰M。（圖／取自影片）

▲Yuri擔任 Gogoro 換電戰 M「螺絲起紫隊」的隊經理。

▲▼換圖,Gogoro,換電戰M。（圖／取自影片）

▲「▲「螺絲起紫」、「發電功綠」、「避震彈黃」三隊超正隊經理幫粉絲打氣。

「Gogoro 換電戰 M」除了是機車界首創的街頭對戰外 ，車迷除了想要獎金之外，也有像即新聞主持人罐頭一樣是隊經理的狂粉，Yuri 說「這次很榮幸可以擔任 Gogoro 換電戰 M「螺絲起紫隊」的隊經理，也很開心可以跟粉絲一起參加互動見面會，希望這次紫隊可以同心協力一起拿下最後勝利」，並透露心中最想贏的敵隊是緊追在後的綠隊「我最想贏綠隊，因為林可跟我一樣都是啦啦隊，怎樣都不能輸啊」！

▲▼換圖,Gogoro,換電戰M。（圖／取自影片）

▲Yuri透露心中最想贏的敵隊是綠隊。

身為女神的 Yuri 跟電動機車很有緣份，透露自己很常被電動機車載，尤其是騎 Gogoro 的男生很加分，她說「騎 Gogoro車子很穩很安全又環保」，Yuri 提醒每一隊的隊友都要密切鎖定社團，才可以第一時間掌握 3 位隊經理跟 Gogoro 的最新消息，另外，也呼籲車友們記得辦台新 Gogoro Rewards 聯名卡，電池資費最高回饋 16％、日常消費也有最高回饋 10% 。

▲▼換圖,Gogoro,換電戰M。（圖／取自影片）

▲Yuri 在粉絲互動時間卯足全力為粉絲打氣。

▲▼換圖,Gogoro,換電戰M。（圖／取自影片）

▲城市攻城爭霸戰賺來的點數還可以免費騎車！

目前黃隊位居領先地位，活動到 12/31 還有機會超越，為了鼓勵螺絲起紫隊隊員們在「Gogoro 換電戰 M 」攻下全台各個獎池，拿下最後勝利，Yuri 在粉絲互動時間卯足全力為粉絲打氣，讓粉絲們熱血沸騰，希望最終可以累積最高分攻下城池獲得大獎池 2 萬點、小獎池也有 1 萬點，就可以和隊友一起共享獎勵，1 點等於 1 元可以直接折抵電池資費，若還不是車主也沒關係，騎 GoShare 也能折抵騎乘費用，好康超多！

Gogoro 換電戰 Ｍ►
https://www.gogoro.com/tw/event/gogoro-swap-battle-m/?utm_campaign=2022_MK_Gogoro_Rewards&utm_source=Ettoday&utm_medium=Paid&utm_content=Ettoday-RewardsWave2_Advertorial_battleM-1223&utm_term=Consideration

台新 Gogoro Rewards 聯名卡，手刀申辦►
https://www.gogoro.com/tw/rewards/?utm_campaign=2022_MK_Gogoro_Rewards&utm_source=Ettoday&utm_medium=Paid&utm_content=Ettoday-RewardsWave2_Advertorial_Applycard-1223&utm_term=Consideration/#applycard

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