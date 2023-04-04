現在要出征？他曝韓國瑜黨內民調　「一情況」可能侯下韓上

▲前高雄市長韓國瑜 。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨2024總統人選未定，曾被視為最強的新北市長侯友宜民調不斷下滑，近期更傳出前高雄市長韓國瑜被放入黨內民調。政治學者周偉航3日透露，在藍營內部民調中，韓國瑜支持度不低，甚至在沒有落跑疑慮者中民調最高，且韓國瑜已經為落跑業障贖罪，透過韓粉、民進黨支持者熱情支持，當他民調比侯友宜高時，也只能徵召不是嗎？

對於國民黨將用徵召模式提名2024總統人選，周偉航表示，徵召丟出後，人人有動力、各個沒把握，內部參考民調究竟要納入誰？背後文章非常多，侯友宜沒有疑義會納入，但郭台銘要不要？然而他畢竟沒有黨籍，放入民調會不會太誇張？

對於徵召郭台銘的可能性，周偉航直言，為了解套，一度傳出黨中央派要求立委連署提適合人選，但若立委連署可行，不只郭台銘，台中市長盧秀燕、韓國瑜、黨主席朱立倫是否也可行？現在狀況就是連把誰列入內參民調都沒有定論。

周偉航分析，侯友宜困境在於不知何時宣布參選，因為他在市議會會受到嚴重打擊，等侯友宜正式宣布，一定會面臨排山倒海的攻勢，侯禁得起這樣的攻勢嗎？何況他在國政議題的回覆都空空如也：三平三安、團結共好、傾聽民意、人人都是外交官、職位不重要、重要的是定位等等。

周偉航表示，侯友宜並未針對質疑自己的聲音做出重大宣示，這會讓他的氣勢越來越弱，包含藍營核心問題「九二共識」，他甚至連國民黨版的講法都說不出來，僅表示「台灣是我們的家」，也讓黨內有些雜音，侯友宜始終拿不出具體論述，也讓他在新聞上排名不斷滑落，因為看不到什麼有意義的話。

對於國民黨內部民調，周偉航直言，國民黨中央也不放過侯友宜，傳出韓國瑜可能放入黨內民調，雖然發言人澄清沒有相關討論，但沒有討論不代表不會做，就他了解，在國民黨做的內部民調中，韓國瑜支持度不低、甚至跟郭台銘差不多。

周偉航分析，現在國民黨內沒有落跑問題的黨籍人士，民調最高的就是韓國瑜，侯友宜、盧秀燕有落跑問題、郭台銘有黨籍問題、朱立倫有「（民調）一成不變」的問題，韓國瑜之前也為了落跑業障，已經被罷免贖罪，整體來看，韓一時之間竟變成最清白無瑕的候選人。

對於韓國瑜出線可能性，周偉航表示，放韓國瑜進民調會產生「鯰魚效果」，即便他說不要選，但透過韓粉、民進黨支持者熱情支持，當韓國瑜民調比侯友宜高時，也只能徵召他不是嗎？

周偉航指出，若韓民調只輸侯友宜3至5％，此時韓粉就會轉頭攻擊侯友宜，批評他落跑問題，韓國瑜就是因為落跑被拉下去，因此侯友宜絕不能落跑，韓已經被罷免過，這次應該讓他在毫無罣礙情況下再選一次。

而台中市長盧秀燕也時常被點名投入大選，對此，周偉航表示，總統的盤還有牽扯到很多外在情勢，過去盧秀燕常常被點名，但這個禮拜卻沈寂下去，因為台中出太多事了，包含學校霸凌問題、房子垮掉、台中顏家又出事等等，天災人禍不斷，也讓盧憂心有箭頭要射向她了，因此轉趨低調、開始處理地方上一團混亂的事務。

周偉航盤點，朱立倫雖然民調都在一成上下，但並未受太大的傷，即便選策會等等爭議他都精巧躲過，讓侯友宜跟傅崐萁互咬，自己則堪堪閃過，現在就看反侯跟反郭勢力如何集結，雙方若廝殺過於激烈，朱立倫將坐收漁翁之利、韓國瑜也有可能撿到一些機會。



