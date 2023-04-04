稱「從政別來國民黨、除非爸媽特別」　徐巧芯：我沒說是誰

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱「從政別來國民黨、除非爸媽特別」　徐巧芯急撇清：我沒說是誰

▲▼徐巧芯聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲徐巧芯聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨內立委初選「費芯大戰」打得激烈，徐巧芯日前在網路節目語出驚人，建議年輕人不要加入國民黨，還說爸媽如果不是「特別的人」，在國民黨從政就是比較難。而這番話引起外界一番解讀後，連台北市長蔣萬安躺著也中槍。對此，徐巧芯4日解釋，沒有特定指誰，還舉立委賴品妤、蘇巧慧為例，指民進黨也有這個現象。

徐巧芯日前在網路節目《董事長開講》中回覆網友提問時，語出驚人地建議年輕人不要加入國民黨，還說爸媽如果不是「特別的人」，在國民黨從政就是比較難，除非要有比較大的心臟，比較大的抗壓性，或是可以忍耐比較久。而這番話被外界一番解讀後，連台北市長蔣萬安躺著也中槍，因其出身蔣家且父親是前外交部長蔣孝嚴。

徐巧芯今天召開臨時記者會被問到此事，她解釋，這些說法是在回覆網友的提問，她說自己支持中華民國，加入國民黨不是要快速發展，但在國民黨11年，這裡面的喜怒哀樂都知之甚詳，儘管很辛苦，黨內的年輕人要面對高塔高牆，眼前的保守勢力讓人翻不過去，但她都願意待下去，這次參選就是要告訴沒有家庭背景的人，國民黨內還是有人敢做對的事。

徐巧芯也澄清，會提到爸媽如果不是「特別的人」 在國民黨從政就是比較難，她沒有特定指誰。她並舉立委賴品妤、蘇巧慧為例，指民進黨也有這個現象。

她指出，賴品妤可以當立委，不就是因為她爸是新潮流要角？蘇巧慧可以當立委，不就是因為她爸是蘇貞昌？又如立委陳明文交班兒子陳冠廷，都在在說明民進黨也有很多家族文化，這不限於國民黨裡面，尤其民進黨變本加厲越來越多，反而是國民黨年輕人越來越敢在前線衝撞。徐巧芯重申，這次出來參選，本身就是非常有意義的事情，即便情勢對她不公平，但也因為這樣，才更要選擇不退選。

蔣萬安今天上午出席兒童節活動，對於徐巧新的說法，他低調回應，指初選階段一定會有彼此的競爭，最重要是在過程中，讓民眾了解到大家對地方的付出，希望幫市民朋友解決什麼樣的問題，透過正向的方式，確定初選機制是公平、平順，這是大家的期待。

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