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侯友宜逛市場提農改3建議　卓冠廷轟「掉漆」：農委會早在做

▲▼ 侯友宜訪視蘆洲黃昏市場 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲侯友宜訪視蘆洲黃昏市場。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜趁連假期間訪視蘆洲黃昏市場，過程中他關心物價上漲與缺蛋、缺肉等議題，並提出三大呼籲，希望中央盡速著手處理。不料，此言論遭民進黨新北市議員卓冠廷今（4）日表示，侯友宜突然冒出三點農業改革建議，但是全是農委會早在做的。「侯市長，拜託您好好專心市政，不要再狀況外又自曝其短了！」。

侯友宜視察市場，並提出3點呼籲，希望中央盡速著手處理，第一，應建立市場資訊回饋機制：將統計數字透明化，使產地端、運銷端、消費端都能即時掌握市場情形，調整供需；第二，健全產業環境：這3項畜禽產品都是依照消費需求計畫性生產，一旦有重大變故，不容易及時調節。針對重大民生必需品，建議從供應鏈檢視產業生產環境，改善供應鏈，汰換老舊設備及飼養場房，升級產業，避免因疾病影響生產；第三，加強供銷產業即時監控：供應源頭問題不是一日之寒，針對產地問題及消費市場需求，應有機制快速掌握因應。

卓冠廷嗆，侯友宜準備參選總統，外交和兩岸論述備受質疑，昨晚侯乾脆不提外交了，突然改拋內政議題，大談農業改革，看似創新，但根本就是現正進行中的政策。甚至，新北自己就已經拿了相關補助，整體進度還做得比別人慢。「侯市長，您狀況外的不只國政，市政也是，真的很掉漆」。

卓冠廷同時給侯友宜3點建議，毛豬、花卉、蔬菜、漁產等等，從產地到消費地的「每日市場價格及數量」全是公開資訊，北農甚至有細項報表、行情預警。另外，農委會也有便民網站，查「田邊好幫手」、「農產品批發市場交易行情站」馬上就有資訊，但侯市長好像什麼都不知道。

另外，卓冠廷指出，農委會早從2021年開始推動養豬百億基金，拿出128億元改善飼養環境，許多獎勵措施都是透過縣市政府在執行，但是，新北市的黑豬飼養場至少145戶養豬戶，目前卻只有27場申請更新，執行率還不到兩成，農委會共補助2676萬。中央拿錢讓地方更新飼養環境，不料，新北轉型還更慢。

最後，卓冠廷說，產業即時監控從毛豬、雞蛋、雞肉到稻米、蔬菜、水果等民生物資，農委會每天均有完整產銷資訊。「侯市長，拜託您好好專心市政，不要再狀況外又自曝其短了！」。
 

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