黨中央擬提前初選？市黨部喊卡　徐巧芯嗆：哪個狗頭軍師想的

▲徐巧芯聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市立委第七選區初選的「費芯大戰」持續砲火四射，4日戰火燒向黨中央。外傳秘書長黃健庭擬將初選提前，以盡早平息這場黨內爭執，北市議員徐巧芯今天下午特地召開臨時記者會，痛批黨中央「背後不要這麼多小動作」、「不知道哪個狗頭軍師想出提前初選這種點子」，同時感謝北市黨部主委黃呂錦茹仍維持原訂初選期程。而黃健庭稍早回覆媒體詢問時，否認自己說過要提前初選。

眼見「費芯大戰」殺到刀刀見骨，除了藍營基層憂心影響選舉，連國民黨秘書長黃健庭都相當關注，傳出打算將初選提前，盼能提前停火。消息一出，徐巧芯下午2點在北市議會召開臨時記者會，首先感謝北市黨部主委黃呂錦茹做了明快的決定，知道此事根本無助化解紛爭，還好懸崖勒馬，沒有提前初選。

對於今早看到提前初選的消息，徐巧芯說，感到很離譜荒謬，因為當初協調的時候，她還一度要求黨員投票跟民調的期程要接近，民調專家也說這樣可能會有樣本偏誤，但她也還是退讓了，與費鴻泰、市黨部達成協議，4月16日到4月18日進行電話民調，4月22日黨員投票，而她也已經印製了很多宣傳電話民調的文宣，「怎麼會在我們協調好，民調時間、機構都已經講好，大家白紙黑字都已經簽名了，怎麼可以突然說提前？」

徐巧芯接著說，如果黨員投票也跟著提前，同樣很離譜荒謬，因為她3月31日才拿到資訊不全的黨員名冊，但4月22日就要黨員投票，時間非常緊湊，沒有時間拉票，如果還要提前的話，黨員投票意義何在？她因此痛批，若真的提前初選，對挑戰者而言無異就是「沒收初選」、「現任優先」。

徐巧芯指出，黃呂錦茹承認有討論提前初選，但包含民調公司已經確定期程，所以沒辦法讓黨中央更改時間。但她不禁聯想到費鴻泰曾經施壓提名委員，這讓她質疑，這次傳出提前初選的過程中有沒有人為操作？但她也說沒有證據，只是個人懷疑。她並強調，初選過程中必定會有一些比較激烈的部份，過去朱立倫、張亞中、江啟臣競逐黨主席，難道沒有激烈言詞交鋒嗎？「不曉得這次黨中央要提前初選的真正原因是什麼？」

儘管黃呂錦茹已經拍板不會提前初選，但徐巧芯還是嗆聲黨中央，表示近期舉凡「大局條款」、「初選採37比」、「費鴻泰施壓提名委員」已經充斥許多初選爭議，如今若再片面撕毀協議、沒收初選，她一定會有所行動。

她強調，公平初選制度很重要，若沒收初選讓現任優先，對年輕世代跟挑戰者都不公平，而這種不公平的初選又何以服人？徐巧芯呼籲黨中央要給大家一個公平的初選。

記者會的過程中，徐巧芯還講了幾句，「背後不要這麼多小動作！」、「不知道哪個狗頭軍師想出提前初選這種點子」，強烈表達出她的不滿。

對於外傳提前初選的想法是源自國民黨秘書長黃健庭，黃健庭也回覆了媒體的詢問，否認自己曾說過此話。