兒童節南瓜餅免費試吃　新北淡農超市推限量300份

▲淡水區農會研發的南瓜加工商品遠近馳名。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡水區是新北市重要南瓜產區，年產量超過百萬公斤，除了甜度高的栗子南瓜外，淡水區農會也研發出多款南瓜加工商品，成為淡水旅遊必買的伴手禮，其中「南瓜起司蘇打餅」榮獲臺灣農業旅遊伴手禮的殊榮，淡水農會超市於兒童節上午提供「南瓜蘇打餅」免費試吃限量300包，也推出加工商品優惠價回饋在地鄉親。

農業局表示，淡水區農會研發的南瓜加工商品遠近馳名，不僅延長農產品儲架壽命，協助農友拓展銷售通路，更創造南瓜全年經濟，加工商品包含南瓜麵、南瓜米粉、南瓜濃湯以及南瓜餅乾等多達9種，農會為回饋在地顧客並與孩童們一同歡慶。

▲淡農超市於當日辦理南瓜各式餅乾優惠活動。

淡水區農會將於4日上午8點半至12點在超市內辦理南瓜加工商品推廣會，現場將提供孩童「椰香南瓜蘇打餅」及「南瓜起司蘇打餅」試吃包，同時協助農民產銷調節，再加碼贈送1顆高麗菜，限量300組。另外淡農超市於活動當日，「椰香南瓜蘇打餅」及「南瓜起司蘇打餅」每包特價89元（原價115元），南瓜鮮味酥每包特價80元（原價115元），優惠僅限當日。

淡水區農會總幹事高忠表示，農會不僅僅服務農民，更是大家的好厝邊，本次兒童節推出限定活動外，平時也與在地國小及淡水商工合作辦理食農教育課程，固定辦理綠色照護據點，提供長者健康養身及共餐活動，還有家政班的手作DIY及種菜課程，讓農會不僅僅是信用金融系統，而是充滿人情味的好朋友。

▲現場將提供孩童「椰香南瓜蘇打餅」及「南瓜起司蘇打餅」試吃包。

農業局長李玟表示，淡水區農會長期推廣在地特色農產「南瓜」，積極媒合業者使用在地南瓜入菜、製作甜點，更辦理大南瓜系列活動，創造南瓜產業鏈，提升淡水南瓜知名度，農業局也持續秉持「農業健康式／市」理念，與各地區農會一起打拚，為市民朋友把關並提供最優質的農產，創造大眾及環境健康。