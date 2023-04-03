清明時節在家手作　新北應景「貢寮鮑潤餅」超豪華

▲清明時節在家手作，新北「貢寮鮑潤餅」超豪華。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明節是華人四大傳統節慶之一，也是慎終追遠、掃墓祭祖的大日子，不少家庭會在清明祭祖後，家族成員相約團聚一起享用節日美食潤餅，新北市政府漁業處特別推薦將東北角當地盛產的美味「貢寮鮑」包進潤餅，當鮮美貢寮鮑遇上傳統美食潤餅，馬上晉升為美味又好吃的貢寮鮑潤餅。

新北市貢寮獨特岩岸地形及潔淨海水，孕育出東北角瑰寶-貢寮鮑（九孔鮑及黑盤鮑），為了讓大家能夠一年四季都能夠品嘗到這項東北角特產的極鮮海味，新北市漁業處、貢寮區漁會輔導貢寮鮑養殖業者將新鮮貢寮鮑汆燙殺青後冷凍製成「鮮凍貢寮鮑」，無須解凍就可以直接料理，無論蒸、烤、煮都是鮮味滿滿。

▲依個人喜好選取餡料及肥美貢寮鮑，包上潤餅皮即是美味可口的貢寮鮑潤餅。

清明時節雨紛紛，新北市漁業處推薦大家可以在傳統潤餅配料中，將貢寮鮑包進去，大大提升春捲的美味程度。貢寮鮑春捲的製作方式非常簡單，鮮凍貢寮鮑以滾水開水汆燙1分鐘後取出放涼，動手將殼和內臟剝除，取下的鮑肉裝盤（或將鮑肉切成片狀或條狀），然後將貢寮鮑肉與傳統潤餅的內餡如高麗菜絲、紅蘿蔔絲、芹菜珠、豆芽菜、香腸片、榨菜絲、豆乾絲、豬肉絲、甜味花生粉等一併包入餅皮內，這就成了富含海味又超級美味的貢寮鮑潤餅，無論是掃墓祭祖或是當小吃都適宜。

漁業處長張麗珍表示，新北市貢寮地區盛產美味海鮮貢寮鮑，飼養於潮間帶養殖池的貢寮鮑，且養殖業者定期潛水整理清潔池底貢寮鮑居住環境，使得新北貢寮出產的貢寮鮑每一顆都是肥碩飽滿，加上養殖漁民不使用化學藥物及配合新北市漁業處上市前抽驗，讓新北市貢寮鮑成為大家可以安心享用的美味水產。

訂購詳洽貢寮鮑官方網頁：http://www.gongliao-abalone.com.tw/

▲春季貢寮鮑飽滿鮮甜，買回家簡單烹調就是道美味的海味佳餚。