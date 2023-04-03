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新北出招！驅動數位轉型引擎　力挺零售業者佈局全通路

▲新北驅動數位轉型引擎 挺零售業者佈局全通路。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市經發局推出「新北市引領數位轉型應用計畫」。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

「數位轉型」看過來！新北市政府經發局112年度再出招，將數位轉型面向擴及零售服務業，預計於4、5月接連辦理3場「新零售技術應用小聚」活動，透過專業供應商經驗分享、供需雙方媒合及數位技術應用導入等方式，協助新北零售、服務及餐飲業者掌握數位轉型獲利契機，活動免費報名，席次有限，歡迎踴躍參加。

經發局長何怡明表示，因應全球數位轉型浪潮，經發局於111年推出「新北市引領數位轉型應用計畫」，針對製造業者提供媒合及軟硬體解決方案。近幾年受疫情、國際與經濟情勢影響，全民生活及消費型態大幅改變，衝擊實體店面運營，零售服務業也面臨線上與線下版圖間移轉。隨著口罩解封，面對實體人潮回流，該如何迅速掌握市場趨勢及新興技術，成為能否站穩腳跟，逆勢成長的重要關鍵。

疫後新時代，企業建構數位供應鏈網絡的需求已迫在眉睫，經發局今年度除了持續輔導製造業者數位轉型外，更特別針對零售、服務與餐飲業者運用數位資源，聚焦「新客獲取」、「體驗加值」及「會員經營」三大面向全方位教戰，經由專業講師趨勢分析，搭配一對一媒合SI（System Integrator）供應服務商，協助業者解決數位轉型資源缺乏與新商業模式開拓難題，期盼從中發掘轉型成功案例，成為其他產業業者之學習標竿。

今年1月在新北三重啟用營運總部的在地連鎖早餐品牌饗樂餐飲（Q Burger）即為餐飲業數位轉型超前部署的最佳典範，透過數位創新，持續導入數位智慧化管理系統提高利潤，疫情期間業績逆勢成長30%，可見在數位浪潮下，無論企業來自何種產業，產品與科技是否直接相關，都無可避免地，需從管理、通路設計、顧客互動等各面向上、思考如何與數位接軌，從體質上真正轉型。

經發局提醒，「新零售技術應用交流小聚」共3場次，分別於4月11日、4月27日及5月3日在新北市青職基地辦理，皆為免費報名，活動將協助業者瞭解數位轉型趨勢，對接數位技術應用，促成業者與數位解決方案供應商合作。詳細資訊請至報名網站查詢：https://reurl.cc/NqNR1e，也歡迎持續關注來趣新北金發局臉書粉絲頁，掌握最新活動資訊。

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