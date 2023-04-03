兒童新樂園、動物園都塞爆！爸媽「排到想哭」：全家都瘋掉

▲有民眾PO出兒童新樂園人潮。（圖／翻攝自信義區三兩事）

網搜小組／鄺郁庭報導

兒童清明連假爽放5天，總會想出門走走，就有民眾2日下午在「信義區三兩事」發文哀號，「良心建議，不要去動物園！」還hashtag「#你會哭」、「#這幾天連假大排長龍」、「#你瘋掉小孩瘋掉全家都瘋掉」，似乎是在動物園裡被擠到崩潰。話題引發熱議，不少爸媽也因為到哪都要排隊，直呼想哭。

原PO發文「良心建議，不要去動物園」，並在留言處表示，在動物園還遇到從北投過來的法國遊客，到了才發現根本進不去，向他求助還有哪裡可以去，他則是建議「新店碧潭風景區」，自己也轉而去了碧潭，「到了碧潭確實人不多，剛好天氣又很好！」

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▲▼木柵動物園超夯。（圖／翻攝自信義區三兩事）

貼文一出，一票爸媽心有戚戚焉，紛紛留言，「追加士林兒童新樂園，一樣人潮洶湧」、「建議兒童新樂園也不要，超多人，每個設施都30分起跳」、「去動物園，還沒開門就爆了」、「早上在媽媽群組已經看到悲鳴，幸好小孩沒特別想去 (喘大氣) 。連假去景點都是為了孩子，不然在家躺著多舒服XD。」

還有人也傻眼直呼，「我只是要從深坑回木柵……一路從深坑老街塞到捷運木柵站」、「捷運站文湖線也都是人」、「也建議不要東部，昨天7:00左右就從台北→台東，在車上就大概11小時，一半時間卡在宜蘭」、「去淡水也是人多到爆炸，所有吃的店都要排隊，外面都沒位子坐，想坐渡船排到天荒地老」、「去大遠百吃鼎泰豐，結果等待時間要130分鐘」、「象山也不要去……人山人海……好擠。」

▲淡水捷運站也都是人。（圖／翻攝自信義區三兩事）

有網友則不禁笑呼，「這時候最羨慕沒小孩的人」、「天氣太好了，去哪邊人都多～認命吧還是要去」、「每一年兒童節都這樣呀！某一年我還遇到瘋婆娘，排隊排到潑婦罵街」、「連假要有儀式感，塞車排隊塞車排隊塞車又排隊」、「沒良心！有良心會建議不要出門」、「不去（的話），動物怎麼欣賞人類」、「我看的不是動物，是人呀！超級爆多人。」