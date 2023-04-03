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坪林周末限定春日市集　傳遞新北茶文化療癒力

▲坪林周末限定春日市集 傳遞新北茶文化療癒力。（圖／新北市文化局提供）

▲2023茶山繚療-茶山春市_茶人推薦之茶選物。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局綠色療癒品牌「2023茶山繚療」計畫，自4月8日至5月7日辦理，串聯大翡翠生態圈周邊，以「Tea Park」主題，日常生活美學結合茶文化與自然生態，邀請民眾以春光佐茶，走訪新北最迷人的綠色美學廊帶，在苔蕨林木與雲嵐水波間，放鬆紓壓、療癒身心。

文化局長龔雅雯表示，位於翡翠水庫集水區的坪林、石碇、新店一帶，坐擁豐富的自然資源，堪稱是新北最美的療癒秘境，而素來被譽為「療癒系博物館」的坪林茶業博物館，也座落於此流域的蓊鬱茶山中，長期透過藝術撫慰人心的功能，傳遞茶文化的療癒力。

▲坪林周末限定春日市集 傳遞新北茶文化療癒力。（圖／新北市文化局提供）

▲坪林茶業博物館-泡特展_從原始湯到未來世，一場跨越一百三十八億年的時空壯遊。

因此，今年特別以「Tea Park」為主題，兼融茶與自然之美，將博物館及山林美境都化為公園般平易近人的遊憩場域，邀請民眾帶著輕鬆愜意的心情，像日常裡隨興走逛公園般，走進茶山看展覽、逛市集、玩體驗、聽音樂，感受茶文化的美好，同時享受被綠色山林環繞的自然療癒。

文化局表示，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶為「日常七件事」，琴、棋、書、畫、詩、酒、茶為「文人七雅事」，「茶」是唯一橫跨兩者的文化，也體現了「茶山繚療」融合常民生活與藝術文化的核心價值，首波登場的「茶山春市」便是依循此核心精神，作為10月將舉辦的臺灣設計展前導，引入專業設計能量結合常民生活美學，透過嚴選的茶器物、茶料理、茶體驗及藝文展演等。

▲坪林周末限定春日市集 傳遞新北茶文化療癒力。（圖／新北市文化局提供）

▲2023茶山繚療-茶山春市_以在地坪林包種茶入菜。

4月8、9日周末登場的「茶山春市」號召了仙島、坪感覺、那個山屋、春未來、清山寶珠、青青餐廳等茶飲與料理職人，以及一器一花、上山上山等品牌茶選物，還有聊聊山講座、地誌閱讀區、白青長茶作坊茶席，甚至有麒麟山告解室本家、庫魯不塔人、聲波療癒手碟工作坊等身心靈療癒體驗服務。詳細活動資訊請至「新北文化局」官網 或「茶山文化」活動網站查詢。

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