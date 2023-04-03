　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯、費鴻泰惡鬥　最慘恐「不予提名」

▲費鴻泰、徐巧芯市場拜票狹路相逢（圖／徐巧芯辦公室提供）

▲費鴻泰、徐巧芯市場拜票狹路相逢（圖／徐巧芯辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯與立委費鴻泰為爭取黨內提名殺紅眼，原本的唇槍舌戰竟演變成推擠，兩人2日拜票碰頭，徐巧芯控訴被推倒，引來關注。事實上，根據國民黨初選公約，有明確提到候選人絕不得以言論或行為或不當方式損害國民黨聲譽，破壞本黨團結；也絕不惡意攻訐其他參選同志等規定外，若違紀最重可建議不予提名，而藍營台北市黨部主委黃呂錦茹表示已經在查。

國民黨日前公布立委候選人提名公約，呼籲黨內所有同志遵守，除了要求候選人良性競爭，也提到須為自己的學經歷負責、初選民調執行期間仿效選罷法規定、若有爭議時候選人應遵守協調結果。

考紀會主委黃怡騰當時說明，公約相關規定是期盼候選人能主動避免會產生爭議的相關言論或作為，彼此君子之爭，各級黨部考核紀律委員在啟動初選過程中，對於違紀案件，將依照黨章規定主動查察並接受檢舉，如果有違紀事件查明屬實，有權力建議不予提名，或是依照黨紀處分，希望所有參加初選的黨員同志都能切實遵守相關規定。

黃呂錦茹表示，有要求徐巧芯跟費鴻泰兩人克制，針對近日紛爭也已指示同仁調查，必要時開會討論，但是否祭出不予提名的處分還要看考紀會決定。

徐巧芯與費鴻泰2日原定都要在吳興市場掃街，費鴻泰更改行程轉戰中崙市場，徐巧芯為了辯論時程又再追上，現場一片混亂，徐巧芯突然叫了一聲後跌到，隨即起身控訴是遭費鴻泰辦公室的同仁推倒，但她也說，「對方大概不是故意的，對此我並不會去計較。」

面對立委初選，台北市長蔣萬安也與黃呂錦茹碰面，會談近2小時。黃呂錦茹說明，蔣萬安主要是關心立委初選的事情，但也有討論其他事項，包括市議員們對市府的看法，大致市議員都表達滿意。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
21歲三寶爸住岳父家被念　打死剛出生44天小兒子
中年女被診斷癌末！家屬扯謊：醫院只說阻塞　一張紙全戳破
獨／看完五月天斷氣送進ICU　29歲新竹妹「3天未醒」
快訊／國道變大型停車場！　回堵14公里路段曝
74歲嬤是五月天鐵粉！　坐輪椅+拄拐杖殺到高雄
景甜「3私密片」遭張繼科偷抵千萬賭債！　手印借條曝
快訊／國道1號4車追撞！　回堵5公里
陸軍飛官激戰應召妹！　爽喊「屁股不錯」下場超慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文過境美國「無聲、無驚喜」　江啟臣曝重點：回程要觀察

徐巧芯被嗆「假摔」　看影片反擊：造謠的可以洗洗睡了

「侯友宜已經在衝了」　媒體人分析：正在發動一場奇襲

國防部：5架次共機、4艘次共艦擾台海

馬英九赴陸喊中華民國　他揭核心命題：台海問題是家裡事or國際化

徐巧芯、費鴻泰惡鬥　最慘恐「不予提名」

「綠竟對馬英九提中華民國失望」　國民黨：台獨路線已窮途末路

蔡英文飛抵貝里斯　貝國出動軍禮、唱國歌迎接

馬英九提「台灣大陸同屬一中」　陸委會回應了

黃捷「薄紗透視裝」邪惡視角曝！　大港開唱解放辣翻

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

國道1號7車連環撞！　21歲女噴飛遭輾當場亡

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

五月天聊「射手」歪樓改射...　蕭秉治國中當五迷！阿信：我也國中啊

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

鏟屎官睡懶覺！貓咪輕聲呼喚　魔掌「溫柔拍拍」討食：起床了

男大生灌2手啤酒騎車被攔查　擔心怎回家...警：要先送地檢

蔡英文過境美國「無聲、無驚喜」　江啟臣曝重點：回程要觀察

徐巧芯被嗆「假摔」　看影片反擊：造謠的可以洗洗睡了

「侯友宜已經在衝了」　媒體人分析：正在發動一場奇襲

國防部：5架次共機、4艘次共艦擾台海

馬英九赴陸喊中華民國　他揭核心命題：台海問題是家裡事or國際化

徐巧芯、費鴻泰惡鬥　最慘恐「不予提名」

「綠竟對馬英九提中華民國失望」　國民黨：台獨路線已窮途末路

蔡英文飛抵貝里斯　貝國出動軍禮、唱國歌迎接

馬英九提「台灣大陸同屬一中」　陸委會回應了

黃捷「薄紗透視裝」邪惡視角曝！　大港開唱解放辣翻

指揮中心憶「2事件」壓力爆棚！李四端揭羅一鈞私下反差

4月開始是「被蛇咬」旺季！台灣6大常見毒蛇　2種咬傷人最多

清明連假小確幸！星巴克今起連續3天推出「第2杯半價」優惠

6000元一表秒懂！國泰等26家金融機構已入帳　北富銀明接力

妹子「帳號輸成卡號」6000元沒入帳急了！一票都打錯...補救方式曝

美核動力航母來了！　美日韓聯合海上軍演震懾北韓

蔡英文過境美國「無聲、無驚喜」　江啟臣曝重點：回程要觀察

21歲三寶爸住岳父家…被念「只會睡覺」　虐死44天嬰出氣法官重判

虎尾科大籃球場1男突倒地無呼吸　119線上+眾人即刻救援搶命

川普今飛紐約　出庭後發表談話！法院周邊封路「防國會暴動重演」

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

政治熱門新聞

黃捷「薄紗透視裝」邪惡視角曝　大港開唱辣翻

無條件支持中華民國台灣主權　瓜國總統籲中國終結台海衝突局勢

馬英九提台灣大陸同屬一中　陸委會回應了

柯文哲承諾當選總統　就到立院備詢

蔡英文飛抵貝里斯　貝國出動軍禮、唱國歌迎接

「請好好保護它」　瓜國總統感性「告白」蔡英文

柯文哲：不分區立委拿8席是低標

主持瓜國醫院贈交儀式　蔡英文：台灣和瓜地馬拉會繼續相互扶持

馬英九稱陸是我領土　民進黨：與民意差距大

每年捐錢給頒獎蔡英文美智庫　外交部駁斥

柯文哲：當選總統就開兩岸國是會議

徐巧芯、費鴻泰惡鬥　最慘恐「不予提名」

談2024選舉　柯：選錯人國家就毀了

辭了才有一線生機　柯：侯帶職參選很傷

更多熱門

相關新聞

「綠竟對馬英九提中華民國失望」　國民黨：台獨已窮途末路

「綠竟對馬英九提中華民國失望」　國民黨：台獨已窮途末路

前總統馬英九昨日在大陸湖南公開表述憲法對於兩岸現狀定義，遭到民進黨批評「和民意有差距」、「陷入北京一中原則」並深感遺憾失望，國民黨發言人林家興回擊，民進黨執政七年多來毀憲亂政、將自身台獨意識形態放在憲法之前的錯誤路線，因而斷交9個邦交國，還敢刻意忽略馬英九赴陸表彰中華民國存在、捍衛我國主權尊嚴的重大突破。

出手化解費芯之戰！蔣萬安談2小時

出手化解費芯之戰！蔣萬安談2小時

馬英九稱陸是我領土　民進黨：與民意差距大

馬英九稱陸是我領土　民進黨：與民意差距大

馬英九稱大陸是中華民國一部分　藍青年軍讚：真像國家領導人

馬英九稱大陸是中華民國一部分　藍青年軍讚：真像國家領導人

馬英九搬憲法談兩岸非兩國　知情人士：沒兩國論、一中一台疑慮

馬英九搬憲法談兩岸非兩國　知情人士：沒兩國論、一中一台疑慮

關鍵字：

國民黨朱立倫

讀者迴響

熱門新聞

才剛和李心潔合唱　美秀集團深夜突拋震撼彈

蘿莉塔懷胎「在小巨蛋滑倒」緊急送醫！

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

閱鵰無數！女優曝男人「完美尺寸」

全台連下2天！　轉雨時間曝

女子凌晨不厭亭下車　運將打電話救她一命

台灣第二妖怪　瑯嬌靈貓現身高雄

阿嬤疏忽讓孫女熱死車裡　1年前孫被顧到溺斃

黃捷「薄紗透視裝」邪惡視角曝　大港開唱辣翻

直擊／汪小菲深夜現身了！

男子匝道口下跪舉牌「媽媽住院請幫忙」

傳統早市10籃雞蛋　他嘆「蛋好多」掀戰

磁鐵吸蚊子扁成肉醬　嚇壞千萬人

Energy合體關鍵是五月天的他　Toro哽咽揭內幕

更多

最夯影音

更多
ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》
汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

國道1號7車連環撞！　21歲女噴飛遭輾當場亡

國道1號7車連環撞！　21歲女噴飛遭輾當場亡

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面