徐巧芯、費鴻泰惡鬥　最慘恐「不予提名」

▲費鴻泰、徐巧芯市場拜票狹路相逢（圖／徐巧芯辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯與立委費鴻泰為爭取黨內提名殺紅眼，原本的唇槍舌戰竟演變成推擠，兩人2日拜票碰頭，徐巧芯控訴被推倒，引來關注。事實上，根據國民黨初選公約，有明確提到候選人絕不得以言論或行為或不當方式損害國民黨聲譽，破壞本黨團結；也絕不惡意攻訐其他參選同志等規定外，若違紀最重可建議不予提名，而藍營台北市黨部主委黃呂錦茹表示已經在查。

國民黨日前公布立委候選人提名公約，呼籲黨內所有同志遵守，除了要求候選人良性競爭，也提到須為自己的學經歷負責、初選民調執行期間仿效選罷法規定、若有爭議時候選人應遵守協調結果。

考紀會主委黃怡騰當時說明，公約相關規定是期盼候選人能主動避免會產生爭議的相關言論或作為，彼此君子之爭，各級黨部考核紀律委員在啟動初選過程中，對於違紀案件，將依照黨章規定主動查察並接受檢舉，如果有違紀事件查明屬實，有權力建議不予提名，或是依照黨紀處分，希望所有參加初選的黨員同志都能切實遵守相關規定。

黃呂錦茹表示，有要求徐巧芯跟費鴻泰兩人克制，針對近日紛爭也已指示同仁調查，必要時開會討論，但是否祭出不予提名的處分還要看考紀會決定。

徐巧芯與費鴻泰2日原定都要在吳興市場掃街，費鴻泰更改行程轉戰中崙市場，徐巧芯為了辯論時程又再追上，現場一片混亂，徐巧芯突然叫了一聲後跌到，隨即起身控訴是遭費鴻泰辦公室的同仁推倒，但她也說，「對方大概不是故意的，對此我並不會去計較。」

面對立委初選，台北市長蔣萬安也與黃呂錦茹碰面，會談近2小時。黃呂錦茹說明，蔣萬安主要是關心立委初選的事情，但也有討論其他事項，包括市議員們對市府的看法，大致市議員都表達滿意。