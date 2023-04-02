馬英九稱大陸是中華民國一部分　藍青年軍讚：真像國家領導人

▲馬前總統向湖南大學學生闡述中華民國憲法的「一中原則」。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九今（2）日上午率領大九學堂學生抵達湖南大學並參加學生代表座談會，會中提及《中華民國憲法增修條文》及《兩岸人民關係條例》，認為兩岸都是屬於一個中國，分為台灣地區與大陸地區，並稱「大陸也是中華民國的一部分」。國民黨文傳會副主委林家興對此解讀，馬是中華民國卸任元首首次在大陸宣示中華民國主權範圍，真正像是個國家領導人，值得所有國民為馬讚聲。

馬英九今天上午參加湖南大學學生代表座談會，他表示，1997年中華民國憲法增修時，中國分為台灣地區與大陸地區2個部分；他同時引述我國《兩岸人民關係條例》第2條，當中同樣也是分為台灣地區與大陸地區2個部分，且定義台灣地區就是台、澎、金、馬，並定義大陸地區就是台澎金馬以外的領土。

馬英九據以表示，所以不論是在台灣、在大陸，在中華民國憲法上都是屬於一個中國，「我們是台灣地區，你們是大陸地區」。他也說，他清楚大陸1982年的憲法前言裡面也有講，台灣是中國不可分割的一部分。他對此強調，「所以這個事實很清楚」。

對於馬英九這番談話，國民黨文傳會副主委林家興在臉書解讀，公開在大陸宣示中華民國主權領土範圍包括大陸與台灣，大陸是中華民國的一部分，馬前總統是第一人。他盛讚，馬英九總統勇於用行動守護中華民國國格、主權與尊嚴的作為，真真正正像是個國家領導人，值得所有國民為他讚聲。

林家興表示，馬英九的意思是突顯「兩岸同堅持一中」，兩岸應努力交流消除隔閡。而針對馬英九提到「大陸也是中華民國的一部分」，林家興直言，這是中華民國卸任元首，首次在大陸宣誓（按：應為示）中華民國主權範圍。