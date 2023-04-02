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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

出手化解「費芯大戰」！　蔣萬安今與黃呂錦茹會談2小時

▲▼蔣萬安出席「Let`s 購台北 消費歡樂送」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨立委黨內初選競爭激烈，台北市第七選區（信義、南松山）立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯之爭持續上演，加上市議員李彥秀又宣布要選第四選舉區（內湖、南港）立委，對上同樣有意參選的台北市議員游淑慧。台北市長蔣萬安2日為此與國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹碰面，會談近2小時。

針對外傳蔣萬安2日為黨內立委初選一事，上午特別與黃呂錦茹碰面？黃呂錦茹2日晚間接受《東森新媒體ETtoday》電訪時證實，蔣萬安確實有與他見面，大家以前是競選期間的夥伴，主要是關心立委初選的事情，但也有討論其他事項，包括市議員們對市府的看法，大致市議員都表達滿意。

被問到有無特別點名協調費鴻泰、徐巧芯？黃呂錦茹回應，沒有特別點名，自己有跟蔣萬安說已經快進入初選階段，目前方式就是3成黨員投票、7成民調，而蔣萬安也表達了解，知道目前初選機制已走完，接下來就是按照黨的制度走，同時也有關心三階段提名機制，以及有哪些人有意願參加。

黃呂錦茹也坦言，自己也有向資深立委費鴻泰、賴士葆表達，有挑戰者要尋求挑戰時，務必小心用字遣詞，朝向黨內團結、2024勝利的方向；賴士葆已經表示贊同，並稱絕對不會對這種事做批評，而費鴻泰也說同意，結果後來自己看到費鴻泰、徐巧芯在中崙市場的畫面，費鴻泰應是有把她的建議聽進去。

黃呂錦茹提及，就像是「兄弟吵架」先罵哥哥一樣，自己與費鴻泰、賴士葆2名資深立委說完後，未來也會找時間跟徐巧芯聊聊，希望盡量別在市場、媒體面前有此動作，想辦辯論可請市黨部協調，看是用直播或其他方式，「把他們的競選主軸跟抱負講給選民聽，也是很好。」

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