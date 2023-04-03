「綠竟對馬英九提中華民國失望」　國民黨：台獨路線已窮途末路

▲馬英九出席湖南大學與學生交流座談。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九昨日在大陸湖南公開表述憲法對於兩岸現狀定義，遭到民進黨批評「和民意有差距」、「陷入北京一中原則」並深感遺憾失望，國民黨發言人林家興回擊，民進黨執政七年多來毀憲亂政、將自身台獨意識形態放在憲法之前的錯誤路線，因而斷交9個邦交國，還敢刻意忽略馬英九赴陸表彰中華民國存在、捍衛我國主權尊嚴的重大突破。

林家興說，民進黨甚至遭到網友嘲笑「不敢修憲」、「不敢台獨」，而今天又「不敢挺中華民國」，在在凸顯民進黨意識形態掛帥的台獨路線已經窮途末路。

林家興表示，國民黨一向依照《中華民國憲法》、黨綱、黨章的規定穩健務實處理兩岸關係，包括「九二共識，一中各表」，對我方來說，一中就是中華民國；而馬前總統在中國大陸領土上的相關公開表述，不僅充分表述我國憲法精神，也有效捍衛中華民國主權、國格及尊嚴，具備高度歷史與現實意義，更受到台灣民意高度歡迎與肯定，呼籲現任的中華民國總統蔡英文女士及其所屬政黨繼日前開始跟上國民黨兩岸論述之後，也應更多加效法馬前總統的護國壯舉。

林家興指出，馬前總統在中國大陸領土上闡釋我國憲法條文對兩岸政治現狀規定之內涵，不正是民進黨蔡英文總統在民國109年5月20日就職時的承諾？當時蔡英文總統重申遵循《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》來處理兩岸事務，不也是遵循國民黨及馬前總統今日的表述？民進黨如果對此不滿又自詡代表主流民意，為何遲遲不敢修憲，也不敢表述主張台獨？

林家興強調，就連蔡英文總統近日出訪我國邦交國之瓜地馬拉共和國（República de Guatemala），其總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）也強調台灣是「唯一且真正的、對我們來說的中國」（the only and true China），請外交部與民進黨好好看看，連我們的邦交國都清楚知道我國憲法的一中內涵與定位，就只有民進黨自己不知道？蔡英文出訪變成「true China」總統反讓民進黨支持者跳腳，不也是因為民進黨從未真心挺過中華民國，也不敢挺中華民國？

林家興指出，馬英九前總統勇於用行動在大陸地區上公開捍衛中華民國國格、主權與尊嚴的作為，真真正正像是個國家領導人，值得所有國民為他讚聲，而觀察網路輿情，民意也是一面倒沸騰地對馬總統的言行表達高度肯定，只有「不敢修憲、不敢台獨，又不敢挺中華民國」的民進黨自陷尷尬失語困境，肯定與不肯定馬總統都不是，只好再度使出抹紅老招硬拗，奉勸民進黨的朋友睜開眼睛，看看憲法規定與現實民意，原來「true China」竟是你自己，遠離民意與憲法的更是民進黨自己