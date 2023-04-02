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馬英九搬憲法談兩岸非兩國　知情人士：沒兩國論、一中一台疑慮

▲▼馬英九,湖南,湖南大學學生交流座談。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九前往湖南大學與學生交流座談。（圖／記者任以芳攝）

政治中心／台北報導

前總統馬英九今（2）日率「大九學堂」學生到湖南大學與陸生進行交流座談，馬英九提及，「我們國家」修改了憲法，定義分了兩個地區，一個是台灣地區，一個是大陸地區，「都是我們中華民國，都是中國，只是兩個部分」。知情人士指出，馬英九的談話，是強調兩岸並非兩國，而是依據各自規定，都堅持一個中國原則。而依照中華民國憲法，兩岸關係當然是大陸地區與台灣地區的關係，但最重要的是互不否認，這樣就不會有兩國論或一中一台的疑慮。

馬英九說，「在我們的《兩岸人民關係條例》第2條有定義什麼叫做台灣地區，什麼叫做大陸地區？台灣地區就是台、澎、金馬，大陸地區就是台、澎、金馬以外我們的領土。」

所以馬英九強調，「不論是在台灣，或是在大陸，在憲法上都是屬於一個中國之下，我們是台灣地區，你們是大陸地區。」他更說，知道大陸1982年的憲法前言裡，也有提「台灣是中國不可分割的一部分」，「這是事實很清楚」。

知情人士強調，馬英九不但公開講中華民國憲法，同時也提到大陸憲法，還特別引述「台灣是中國不可分割的一部分」，並強調了兩次「一個中國」，堅持一個中國的立場、都是屬於一個中國，對兩岸立場融合的用心不言而喻。

知情人士指出，馬英九的重點在，根據彼此的憲法與規定，兩岸之間不是兩個國家，這樣自然沒有所謂台獨或戰爭的風險。該人士強調，馬英九等於是向蔡英文政府喊話，唯有回到中華民國憲法立場，不要再走偏鋒創造「中華民國台灣」等違背中華民國憲法的擦邊球，兩岸才會有真正的和平。

前國民黨黨務人士分析，馬英九這幾天在大陸的發言，就是用實際行動在實踐「一中各表」，證明九二共識是具體可行，可以促進兩岸和平交流的，國民黨應該要認真思考，大方地表達九二共識立場。

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