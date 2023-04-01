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2023墾丁台灣祭　黃明志+玖壹壹百組樂團南下同嗨

▲台灣音樂祭出動緝毒犬 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台灣音樂祭，警方等單位加強治安維護 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府於2023清明連假期間，以高規格打造全新的墾丁獨立音樂品牌「2023台灣祭」，邀請包括黃明志、玖壹壹、糜先生等破百組原創音樂人與國內外樂團至墾丁大灣遊憩區歡唱。

▲台灣音樂祭出動緝毒犬 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台灣音樂祭出動緝毒犬 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

為因應大規模排場及可能之遊客人潮，恆春警方結合屏東分局、東港分局、潮州分局、內埔分局、里港分局、刑警大隊、交通隊、保七總隊第八大隊、保三總隊第二大隊警犬分隊、恆春義警、義交中隊及恆春志工中隊等支援警力，共計超過250名警力投入這次活動。

期間保三總隊緝毒犬，針對舞台會場執行安全維護，除舞台四周全程蒐證外，規劃警力於會場周邊及車輛聚集停放處所規劃步巡方式巡邏，防制可能發生之酗酒泥醉、藉酒滋事、擅脫衣褲及竊盜、（販）吸毒情形等違反違法失序行為，現場並規劃分區警力佈署及機動快打警力編組，採每隔2小時輪替執勤方式加強查緝不法。

更與縣府及監理站及環保局等相關單位，派遣聯合稽查小組於活動期間加強稽查改裝車輛；並藉由活動現場散場後執行重點處所臨檢威力掃蕩，臨檢掃蕩易滋事分子經常出入之KTV、釣蝦場、夜店、撞球場等場所，結合警力共同維護音樂祭期間治安平穩及交通疏導。

恆春分局分局長林明波表示，警方等單位犧牲清明節與親人團聚掃墓的時間，一起為「2023台灣祭」打拚，全力防範聚眾鬥毆事件及其他治安事故發生；也規劃執勤員警輪替休息外，現場並規劃補給人員，針對值勤人員提供飲料、水果及點心，協盼在大家的努力下，共同努力維護只要音樂、不要毒品、杜絕暴力的屏東音樂饗宴。

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