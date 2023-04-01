快訊／台1線往墾丁、台東注意！　枋寮段啟動「南下調撥」

▲枋寮台一線出現南下車流，啟動調撥車道。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今(1)日起是清明5天連假，通往恆春墾丁及台東的台1線屏東縣枋寮鄉五叉路口一早就出現南下車流，上午8時至9時一小時車流就近3000輛，枋寮警分局於8時7分「開始實施」台1線436.5-445.5公里「南下調撥車道措施」，調撥北上內側車道供南下車輛使用，籲請用路人遵守交通規則，確保安全，避免違規被開單告發處罰。

清明連假第1天，許多遊客避免車流，一大早就出門，致台一線枋寮五叉路口車流，清晨4、5點就出現逾千輛車次，比平常多出一倍以上，到7點就逾2000輛，8點逾2800輛，枋寮警方緊急啟動調撥車道措施，提供南下車流使用。

因應這波連假湧入車潮，屏東縣警方成立「交通快速疏導部隊」，在枋寮、加祿、枋山、楓港及草埔等地區，分置車禍處理警力，能立即趕赴現場投入交通事故處理，以達快速排除車禍及塞車狀況。

另結合三工處出動空拍機：嚴密監控台1線及台9線沿線車流，以即時派遣警力快速疏導車多壅塞路段。

確保交通安全，枋寮警方在台1線沿線各重要路段均有增派警力，以架設錄影機方式嚴格取締台1線違規行駛機慢車道之車輛，以避免違規爭道造成事故發生。

枋寮警分局呼籲遊客於清明節連續假期，尖峰時段每小時車流量較平日車流倍增，可避開車流高峰期提早出遊、提早或延後返程；另行經車多路段請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，警方會嚴格取締違規行駛機慢車道及違規停車之車輛，確保交通安全。