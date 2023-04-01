因應台灣音樂祭　恆春警揪甘心…「行動休息補給站」充飽再上陣

▲台灣音樂祭，恆春警方設置「行動休息補給站」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應2023恆春半島音樂盛事台灣祭活動暨清明連續假期，恆春警分局調度大量警力、義警、義交投入現場秩序及周邊交通疏導，有鑑於員警服勤時段冗長且跨越午夜時段，故設置「警察行動休息補給站」，提供員警桌椅「調節體力」及餐點飲品「補充能量」；讓辛勤指揮、維護交通的員警們都說「揪甘心」。

分局長林明波表示，有鑑於以往墾丁春天音樂季期間，員警每日必須長時間執服交通疏導勤務，且夜間執行墾丁大街查緝專案勤務，造成員警體力快速消耗。

他經過審視規劃、瞭解員警勤務編排情形之後，指示執行各項專案性勤務，特別注意執勤同仁後勤補給及舒適的休息、尊嚴的用餐空間，設置台灣祭活動的「警察行動休息補給站」。為此，恆春警方選在墾丁社區活動中心、保七第八大隊部、墾丁大灣遊憩區台灣祭會場等3處設置「警察行動休息補給站」。備有桌、椅讓員警小歇調節體力。

另提供象徵執勤大吉大利的橘子、屏東當季盛產香蕉，補給區亦提供礦泉水、運動飲料、蘇打餅乾、餐包，讓員警在烈日下交通指揮之餘能補充水份；還有小蜜蜂補給沿路執行交通崗同仁，讓執勤員警即時補充體力提神醒腦、喝了再上。

林分局長表示，感謝同仁及義警、民防、志工夥伴對治安、交通維護的付出，很高興能設置警察行動補給站，可讓同仁適時休息調節補充體力，有效提升執勤效率，並慰勉第一線執勤員警能付出更多心力為民眾服務，讓所有來恆春半島參加音樂盛事的民眾都能快樂出遊，平安返家。

