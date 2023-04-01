小琉球涼亭喝酒遭BB彈射中！他怒轟：射到頭部怎麼辦…警查緝中

▲陳姓男子腿部遭BB彈射中，警方說明偵辦情形 。（圖／取自小琉球聯盟及翻拍）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子臉書po文指在小琉球花瓶岩漁港旁的涼亭，與友人喝酒、聊天，遭不明人土射擊，致腿部受傷，指控對方惡意傷害，並向警方報案，引來網友熱議；轄區的東港警分局表示，已查出對方射擊BB彈，導致陳男腿部受傷，將傳訊對到案說明，依法送辦。

陳姓網友在小琉球臉書po文，指3月30日晚上11:20左右，在小琉球花瓶岩漁港旁的涼亭二樓二樓玩遊戲、喝酒；後來聽到一些聲響，起初以為是有人往我們這邊丟石頭，因為聲音蠻像小碎石碰撞到磁磚的聲音。下一秒，「我的腿被東西射到了，射到我之後，那個人還是持續的朝著我們的方向射擊。我們東西收一收下去一樓後，對方一樣朝著我們射擊，後來我們就趕緊離開那個地方。「這已經屬於惡意傷害，距離這麼遠，都可以讓我的腳這樣了，就可以得知該射擊物有多大的傷害力。如果射到了我們任何人的頭部以上呢？恐怕後果不堪設想吧」。

東港警方今(1)日表示，琉球分駐所於3月31日0時30許接獲民眾電話報案稱於3月30日22時30分許在琉球鄉花瓶岩旁涼亭遭人持BB彈射傷，警方獲報立即到場，陳姓民眾稱與朋友喝酒聊天時，遭人從民宅頂樓射擊BB彈，導致陳民右腳靠近膝蓋處有一圈紅腫，警方目前鎖定對象積極偵辦中。

東港警分局表示，民眾如有相關糾紛，應尋求正當管道，警方絕不容許民眾私刑挑戰警方執法決心，影響社會治安，另呼籲民眾如發現任何不法暴力行為或有妨害安寧情事，請撥打110報案專線，防制不法行為發生。東港分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，絕對依法究辦，絕不寬貸。