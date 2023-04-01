清明連假首日「中部以北」有雷雨！　明起暖熱如夏35℃

▲今(1)日華南雲系影響，中部以北及東半部有陣雨，並有小範圍雷雨的機率。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今(1)日華南雲系影響，中部以北及東半部有陣雨，並有小範圍雷雨的機率，中部以北雨勢較大。明(2)日至清明〔下週三(5日)各地為多雲時晴。白天「暖熱如夏」(北部最高溫可達30度、南部更達35度)、早晚仍偏涼。下週四、五(6、7日)受鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(1)日華南雲系影響，中部以北及東半部有陣雨，並有小範圍雷雨的機率，中部以北雨勢較大，應注意！南部影響很小，山區偶有局部少量降雨的機率。北偏涼、中南部早晚涼。各地區平地氣溫：北部15至21度，中部16至26度，南部18至33度，東部17至28度。

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▲左圖：1日4：20紅外線色調強化雲圖顯示，台灣中部以北有華南雲系移入。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，雲系伴隨降水回波。右圖：4：30累積雨量圖顯示，中部以北降雨，中部較明顯。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

明(2)日至清明〔下週三(5日)各地為多雲時晴。明日氣溫回升，東半部偶有局部短暫降雨的機率；下週一(3日)至清明、氣溫繼續回升，白天「暖熱如夏」(北部最高溫可達30度、南部更達35度)、早晚仍偏涼；午後山區偶有零星少量降雨的機率。

下波系統已略調慢，下週四、五(6、7日)受鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨。不過，模式模擬春天的變化，「不確定性」較大，且各國模擬並不一致，應持續觀察模式的微調。