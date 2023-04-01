LINE BANK也發錢了！今6000元入帳「14家銀行一次看」

網搜小組／劉維榛報導

連假小確幸！繼10家銀行，以及玉山與永豐金悄悄加入搶發行列後，又有PTT網友回報，今（1）日早上也收到LINE BANK的普發6000元現金了。文章引發討論，另有鄉民直呼「收到了，身分證尾數4，9:52入帳！」

▲14家銀行6000元陸續入帳中！（示意圖／記者劉維榛攝）



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一名網友在PTT以「LINE BANK請進」為標題直呼，王道銀行在昨（3/31）偷跑開第一槍撥款6000元，隨後數家銀行也跟進發錢，而原PO登記入帳選擇LINE BANK，無奈似乎都沒有消息，「你們可以趕快發一發嗎？是說發個現金也可以搞得像是選賽馬一樣，真的是好刺激！」

文章引發討論，同樣選擇LINE BANK的網友卻回報，稍早8至9點已悄悄入帳6000元了，「發了啊」、「我LINE BANK已收到．超好用」、「早發啦，已收到」、「9點初收到」、「收到了，身分證尾數4，9:52入帳」，還有人截圖APP通知，顯示8點56分收到6000元。

▲網友貼出截圖，稍早8點56分收到6000元。（圖／翻攝PTT）



統計目前有13家銀行確定提前撥款6000元，包括8大公股（台灣銀行 、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行 、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀），以及玉山、永豐、凱基、台新、中信。如今LINE BANK也跟上腳步，累計共有14家銀行豪發現鈔。

此外，中華郵政也宣布提早入帳，但由於4月1日有大量薪水入帳作業，因此預計提早自4月2日周日起陸續入帳，預計將有400多萬名民眾當天可透過中華郵政帳戶領到現金6000元。