連假「開跑」失控！Wish強尬賓士…下秒撞BMW轉圈圈　警方說話了

記者戴上容／新北報導

清明連假「開跑」！國道一號北上林口、五股路段發生嚴重自撞車禍。有2輛轎車昨（31）日晚間10時許，疑似在國道上競速，一輛白色賓士在前，後方跟著一輛黑色豐田，兩車不斷在車陣中穿梭、超車，黑色豐田突失控在外側車道偏移，最終撞上一輛BMW，BMW因此撞上內側護欄，驚險過程全被後方行車紀錄器拍下。國道警表示，由於影片長度太短，無法確認2車有競速，兩車駕駛酒測值均為零，2名駕駛僅受到輕傷。後續將再調閱相關影像釐清。

▲ 國道豐田想飆贏賓士！下秒失控撞BMW又自撞護欄，豐田車頭撞爛。（圖／記者戴上容翻攝）

有網友在臉書社團《爆料公社》中分享一段影片，畫面中可見，左側衝出一輛白色賓士轎車，隨後有一輛黑色豐田轎車跟隨在後，兩車疑似在車陣中競速、不斷切換車道。不料，後方的黑色豐田在變換車道時突然失控，撞上行駛在內側車道的BMW，BMW因此失控衝撞內側護欄，黑色豐田撞上BMW後持續失控，先是擦撞中央護欄後，又立即打橫90度往外側車道偏移，失控衝撞外側護欄，最終直接停下。

▲▼ 國道豐田想飆贏賓士！下秒失控撞BMW又自撞護欄。（圖／翻攝自臉書爆料公社影片）

文章曝光後，吸引大批網友熱議，「全原廠wish敢這樣開，跟賓士比？」、、「也不看看自己是什麼車」、「這種底盤跟人家跑….還好左邊的BMW沒有翻車」、「wish失控不意外」、「本日倒霉王就是那輛BMW」。

國道警調查，黑色豐田轎車是由53歲張姓男子駕駛，於變換車道至內側時，失控撞上由44歲盧姓男子駕駛的BMW，導致BMW向右失控打滑撞擊外側護欄。後續針對2車進行酒測，兩車駕駛酒測值均為零，2名駕駛僅受到輕傷。

▲ 國道豐田想飆贏賓士！下秒失控撞BMW又自撞護欄，豐田車頭撞爛。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 國道豐田想飆贏賓士！下秒失控撞BMW又自撞護欄，BMW車頭受損。（圖／記者戴上容翻攝）