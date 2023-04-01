快訊／往花蓮超崩潰！國5凌晨堵到白天　蘇花「雙塞」變停車場

記者游芳男、蔡怡萍／宜蘭報導

清明連續假期第一天，宜蘭地區返鄉出遊車潮從1號凌晨就開始湧現，蘇花改蘇澳端南下車潮自清晨3時起一路壅塞，至上午車流仍大排長龍，綿延約9公里，甚至從羅東地區就出現紫爆狀況，而蘇花改隧道只能以低於20公里時速緩慢前進，為疏導車流，台9丁舊蘇花公路同時也幾乎成為大型停車場，預計得至1日下午4點過後才能逐漸疏緩。

▲清明連假首日蘇澳地區大塞車，排隊車流綿延數公里 。（圖／翻攝國道監視器）



▲蘇澳地區車流從凌晨就開始湧現，警方加強疏導交通 。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

本次清明連假期程自4月1日起至4月5日止(為期5天)，蘇澳地區蘇花改蘇澳端南下車潮自清晨3時起開始湧現，清晨6時30分車流停等尾端至國道五號冬山河路段(約9公里)，預計下午4時才能恢復順暢，警方已加派警力及義交人員加強蘇花改沿線路段交通疏導。

有關本次蘇花路廊禁止21公噸以上大貨車通行(同時開放蘇花改大客車行駛路肩)時段為4月1日5至17時(雙向)、4月2日7至11時(雙向)、4月3日14至18時(雙向)及4月4日12至20時(雙向)及4月5日12至18時(雙向)，請用路人注意各項管制措施及通行時段，以免違規受罰。





蘇澳分局呼籲用路人，本次連假期程較長，用路人務必遵從警察人員指揮，以確保行車秩序。另外有關返鄉掃墓人、車潮較為眾多，提醒民眾前往掃墓時，務必遵守交通規則，切勿貪圖方便任意違規停車，以維持行車動線順暢。