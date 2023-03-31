　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美前副總統彭斯：起訴川普「對美國傷害極大」

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）成為美國史上首位面臨刑事指控的前總統。對此，前副手彭斯（Mike Pence）30日晚間接受CNN專訪時表示，起訴川普的決定顯然帶有政治意味，這是對國家極大傷害。

彭斯30日接受CNN節目「黃金時間」專訪時表示，儘管無人能夠凌駕於法律之上，包括前總統，但「我相信，今天這個決定對國家是種極大傷害，在美國歷史上，第一次有前總統因為競選財務問題遭起訴，對我來說，有種政治意味，我覺得絕大多數的美國人都會這樣看」，起訴前總統是對國家的傷害，只會進一步分裂人民。

除了彭斯，包括眾議長麥卡錫等共和黨人士均對起訴川普的決定公開表示反對。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）認為，這是曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）利用法律針對政治對手，「把法律體系武器化來推動政治進程的作法」。麥卡錫說，川普被起訴後，曼哈頓地方檢察官對美國造成無法彌補的傷害。

川普次子埃里克·川普（Eric Trump）發文稱，起訴案件是「第三世界檢察機關的不當行為」。

川普涉嫌於2016年大選前，向A片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費掩蓋婚外情，川普遭控把這筆款項在帳面紀錄上算作法律費用，涉嫌作假帳，陪審團30日決定起訴，使他成為美國首位面臨刑事指控的卸任總統。川普律師其後證實，已被告知川普會被起訴，而川普預計下周向當局投案。

更多新聞
►川普被起訴「成美國前總統首例」　本人回應怒控：政治迫害！
►川普面臨30多項指控「最快下周二出庭」　幕僚還在忙選舉全慌了
►川普被起訴「照樣可以選總統」　紐時曝2情況：當選了更麻煩

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
6000元提早5天入帳！　人妻驚：不是特殊身分
LIVE／台中活埋3死　直擊六福村禁區！狒狒真會排果皮
快訊／台中老屋倒塌3人死因曝！　2人活活悶死
快訊／海巡署中校判刑56年10月！　今現身入監
鳳梨女友認「巨胸是做的」！　藏煎熬原因
快訊／無罪判決遭撤銷！　女師情殺命案發回更審
囤太多！新竹哥賣即期蛋「2顆1元」：量大可議
獨／早知隔壁是危樓！　「先做擋土牆」仍釀3死悲劇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

校園活春宮！涼亭下「男女交疊狂抖」　哥倫比亞大學忘情開啪

Z世代掀「智障型手機」新潮流！美銷量不減反增　年輕人超愛原因曝

害怕蜘蛛不敢進車庫　女大掃除發現詭異物嚇「有陌生人住裡面」

櫻花妹「海外賣淫」！轉攻東南亞肉體交疊　女大生曝極樂內幕

日本正妹拍片爆紅！遭村民騷擾差點遇襲　逃出村莊現況曝光

川普遭起訴史無前例！下步恐被「採指紋、上銬」　檢將尋求佛州引渡

站海邊5分鐘「浪中突然衝出鯊魚」　10歲童被啃斷肌腱奇蹟存活

普丁簽署最新徵兵令　7月15日前「再召14.7萬人」入伍

美前副總統彭斯：起訴川普「對美國傷害極大」

川普面臨30多項指控「最快下周二出庭」　幕僚還在忙選舉全慌了

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

張惠妹現蹤左營高鐵站！　走人行道近30秒「沒人認出」

薔薔學琴彈《使勁搖》超失控！　狂忘詞「紅桃→黑桃」逼瘋江老師XD

林柏宏x宋芸樺「ㄌㄢˇㄆㄚ王爽歪歪XD」　大方曬「婚戒」：想給別人戴！

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

校園活春宮！涼亭下「男女交疊狂抖」　哥倫比亞大學忘情開啪

Z世代掀「智障型手機」新潮流！美銷量不減反增　年輕人超愛原因曝

害怕蜘蛛不敢進車庫　女大掃除發現詭異物嚇「有陌生人住裡面」

櫻花妹「海外賣淫」！轉攻東南亞肉體交疊　女大生曝極樂內幕

日本正妹拍片爆紅！遭村民騷擾差點遇襲　逃出村莊現況曝光

川普遭起訴史無前例！下步恐被「採指紋、上銬」　檢將尋求佛州引渡

站海邊5分鐘「浪中突然衝出鯊魚」　10歲童被啃斷肌腱奇蹟存活

普丁簽署最新徵兵令　7月15日前「再召14.7萬人」入伍

美前副總統彭斯：起訴川普「對美國傷害極大」

川普面臨30多項指控「最快下周二出庭」　幕僚還在忙選舉全慌了

學位論文電子授權率創史高！86所大學達100％「不包括台大」

朱雲鵬／反中成美國共識　台灣要有自主性

補教界愛因斯坦上課選妃狂伸淫爪！校方挨批怠惰　教育局出手了

校園活春宮！涼亭下「男女交疊狂抖」　哥倫比亞大學忘情開啪

清明5天連假明開跑！省道塞車熱區出爐　國道客運仍有逾7成空位

西區前7名都怕湖人　微笑刺客：沒人想在首輪對詹皇

六福村狒狒難清點！專家提議「AI辨識」：前提是要能取得影像

「我們很愛打砲」太激烈被趕走！妹子曝3人入住　網見條件歪樓了

離譜亂判三振遭禁賽　NCAA棒球主審喊冤：整場被種族歧視

Z世代掀「智障型手機」新潮流！美銷量不減反增　年輕人超愛原因曝

國際熱門新聞

阻止男在女兒面前抽煙　爸被刺殺路人冷漠拍片

5歲童開槍！　1歲弟弟中彈慘死

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

日媒：英國若加入CPTPP　接下來台灣加入

割雙眼皮！女子手術完眼皮沒變　驚見「眉毛在一起」

川普涉向A片女星付396萬遮口費　陪審團決定起訴

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

美國22節火車出軌　乙醇貨櫃起火

2歲嬰雙腿捲進車輪　竟是爸媽怕他冷1舉釀禍

弗萊迪肆虐東非　馬拉威1200人喪命

美亞太助卿：美政府不會改變台灣總統過境待遇

預言準確率86%！他曝：人類8年內可獲永生

烏克蘭哈爾科夫市遭6枚俄飛彈擊中　損失統計中

銀行業危機憂慮消退　美股收高141點

更多熱門

相關新聞

川普面臨逾30項指控　下周二出庭

川普面臨逾30項指控　下周二出庭

前美國總統川普（Donald Trump）30日被紐約市大陪審團起訴，最快下周二也就是4月4日出庭。他涉嫌在2016年大選前向色情片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費，還可能面臨30多項商業詐欺指控。但是，川普與幕僚對此措手不及，他們以為還要數周才會有所進展，被起訴時仍在研究2024大選競選事宜。

出國8小時前「護照被汪汪咬爛」！超慘畫面曝

出國8小時前「護照被汪汪咬爛」！超慘畫面曝

川普被起訴「照樣可以選總統」2情況更棘手

川普被起訴「照樣可以選總統」2情況更棘手

川普被起訴　本人回應怒控：政治迫害！

川普被起訴　本人回應怒控：政治迫害！

川普涉向A片女星付396萬遮口費　陪審團決定起訴

川普涉向A片女星付396萬遮口費　陪審團決定起訴

關鍵字：

Mike Pence川普封口費北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

阻止男在女兒面前抽煙　爸被刺殺路人冷漠拍片

遭哈孝遠妻控訴　哈平遠反擊了！

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

Netflix今天上線4大作！爽追《灌籃高手》壓軸台劇《模仿犯》

孫藝真結婚一周年放閃了！緊牽玄彬手　重量級婚紗照曝光

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

4歲蔡桃貴「發燒3天才查出病因」

更多

最夯影音

更多
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面