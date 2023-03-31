川普面臨30多項指控「最快下周二出庭」　幕僚還在忙選舉全慌了

▲川普成為美國史上第一位面臨刑事指控的前總統。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

前美國總統川普（Donald Trump）30日被紐約市大陪審團起訴，最快下周二也就是4月4日出庭。他涉嫌在2016年大選前向色情片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費，還可能面臨30多項商業詐欺指控。但是，川普與幕僚對此措手不及，他們以為還要數周才會有所進展，被起訴時仍在研究2024大選競選事宜。

根據消息人士說法，川普30日晚間在佛州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）得知被起訴，目前還在消化這個壞消息。他的一些顧問相信，大陪審團最快4月底才會有所動作，甚至根本不會起訴，所以當時還在研究最大潛在對手、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）的政治影響力。

30日稍早，曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）發言人表示，檢方辦公室已經聯繫川普律師，協調前總統自首接受最高法院起訴書傳喚事宜。但川普發表聲明，形容大陪審團的表決結果是「史上最高等級的政治迫害及選舉干預」，「民主黨人說謊、欺騙並偷竊，痴迷著試圖『抓住川普』，但現在他們做出令人無法想像的事情，起訴一個完全無辜的人。」

▲川普涉嫌在2016年大選前向知名色情片女星丹尼爾斯（右）支付封口費。（圖／路透社／達志影像／美聯社）



CNN及《紐約時報》報導，起訴書具體內容尚不清楚，外界推測可能與封口費違反選舉法有關，但據2名消息人士說法，川普面臨超過30項與商業詐欺有關的指控。與此同時，川普也因2020年大選事務及2021年1月6日號召川粉攻破國會山莊等事件，在華府及喬治亞州面臨重罪調查。

根據親近人士說法，川普近幾周心情劇變，從樂觀有衝勁演變成對未來焦慮。他一直保持相對正常的行程安排，打高爾夫球，與俱樂部賓客共進晚餐，並且告訴每個人自己心情有多好，因為檢方起訴終將失敗。但親近人士也直言，川普有時似乎與自己潛在的法律困境明顯脫節。