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出國8小時前「護照被汪汪咬爛」！他歐洲旅行泡湯　超慘畫面曝

▲▼汪汪「咬爛護照」超慘畫面曝！　他出國8小時前歐洲旅行泡湯。（圖／REDDIT）

▲雅各布的護照被狗狗咬爛。（圖／REDDIT）

記者王佩翊／編譯

美國一名男子原本打算要展開一場為期2周的歐洲之旅，然而他卻在飛機起飛的8個小時前發現，自己的護照被愛犬咬成碎片，旅行因此泡湯。由於他沒有購買旅遊保險，因此無法獲得任何賠償，損失數千美元。他將自己的慘痛經驗分享到網路，瞬間吸引4.4萬個讚與上千條回應。

根據《新聞周刊》報導，來自華盛頓州的雅各布原定要飛往巴黎，並以法國為首，展開為期2周的歐洲旅行，然而他出發前在整理行李時，為了怕自己忘了帶護照出門，因此特定將護照擺放在已經打包好的行李袋上面，隨後又去整理其他行李。

雅各布萬萬沒想到，過了20分鐘他再返回時，卻看到一本破爛的護照被擺在狗窩裡，周圍則是四散著破碎的紙片，罪魁禍首正是他5個月大的愛犬。根據美國政府規定，破損的護照是無效的，包含外觀或結構發生重大變化、損壞、缺陷，或是晶片受損、文字被塗改、照片被修改。

事發當時距離雅各布登機僅剩8小時，根本來不及申請更換護照，而他的歐洲之旅也因而泡湯。雅各布崩潰地將自己的經驗po上網路論壇reddit並寫道，「我本來應該要在8小時後搭上飛往巴黎的班機，然後花2周環遊歐洲，但現在沒有護照，我只能放棄。不幸的是，我無法得到任何退款，因為我沒有買旅行保險。」

雅各布也附上了「兇案現場」的照片，只見護照被5個月大的狗狗咬成碎紙，而護照封面則是孤獨地躺在狗窩裡。

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