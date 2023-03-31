川普被起訴「成美國前總統首例」　本人回應怒控：政治迫害！

▲ 川普發出聲明回應被起訴的消息。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普（Donald Trump）涉嫌於2016年大選前，向A片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費掩蓋婚外情，陪審團30日決定起訴，使他成為美國首位面臨刑事指控的卸任總統。川普稍早親自回應，怒控這是「史上最嚴重的政治迫害與選舉干預」，強調自己完全是無辜的。

根據《紐約時報》，川普30日發出聲明指控，紐約曼哈頓大陪審團的決定是史上最嚴重的政治迫害及選舉干預，「民主黨人執迷於『弄川普』（Get Trump），為此撒謊、欺騙、偷竊，如今卻做出令人難以想像的事，起訴一個完全無辜的人。」

川普持續將他面臨的調查描繪成政敵陰謀，儘管聲明中怒斥檢察官布拉格（Alvin L. Bragg）「丟臉」，仍選擇將責任歸咎於總統拜登，「我相信這種『政治迫害』會為喬．拜登帶來龐大反效果。」

據外媒報導，大陪審團投票決定起訴川普以後，起訴書已密封歸檔，將在未來幾天內公開，具體指控內容目前尚不清楚。川普律師其後證實，已被告知川普會被起訴，而川普預計下周向當局投案。

作出起訴決定之前，大陪審團曾聽取川普前私人律師作證，律師承認2018年一項聯邦控罪，並與檢方合作。該律師表示受到川普指使，於2016年總統選舉期間向曾與川普有婚外情的丹尼爾斯支付封口費，要求她不要公開與川普的戀情。據丹尼爾斯說法，封口費金額為13萬美元（約396萬台幣）。