川普被起訴「照樣可以選總統」　紐時曝2情況：當選了更麻煩

▲美國前總統川普（Donald Trump）破天荒遭法院起訴。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普（Donald Trump）涉嫌在2016年競選總統時向色情片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付遮口費，30日遭法院陪審團決定起訴。美媒《紐約時報》指出，儘管川普成為美國史上第一個被起訴的前總統兼三軍統帥，但這並不會阻止他參選下屆美國總統，若他被定罪或甚至入獄後又當選，情況會更麻煩。

●為何還能參選？

紐約曼哈頓大陪審團30日投票決定起訴川普，引發一系列新的法律與政治問題。不過，根據《紐時》報導，任何起訴或定罪都不會阻止川普參選，因為美國憲法並未規定須「無犯罪紀錄」才有資格成為總統候選人。但若在職官員被彈劾並且被判重罪或輕罪可能會被禁止再擔任公職，而川普過去在兩度彈劾審判中都獲得參議院宣告無罪。

美國憲法規範總統候選人3項必要條件：

一、出生時為美國公民

二、須年滿35歲

三、在美國居住14年以上

●當選怎麼辦？

《紐時》也補充，若川普在重案纏身或已經被定罪的情況下當選新任總統，將出現許多複雜情況。自尼克森（Richard Nixon）政府時期以來，美國司法部一直都採取「起訴在任總統屬於違憲」的立場，因為這將影響總統履行行政職責的能力，屆時川普估計也將用此理由駁回案件。由於迄今為止未曾出現過類似狀況，最高法院目前對此沒有明確裁決或判例。

▲川普被起訴仍可參選總統。（圖／路透）

●若川普入獄服刑後又當選？

如果川普被判有罪且已入獄服刑，但最終仍當選總統，將出現更不尋常的幾種複雜情況：其一，川普可能申請憲法挑戰，若順利，聯邦法院將可直接命令要求州監獄釋放他。其二，川普新任期開始之際，可根據美國憲法第25條修正案，以「無法履行其職務的權力與責任」為由將他立刻免職。

一個被起訴的嫌疑人成為主要政黨提名的候選人已是非比尋常，更不用說被判處重罪定讞者。美國歷史上只出現過少數幾個罕見特例，包含共和黨籍德州前州長裴利（Rick Perry）在2016年被指控濫權，角逐黨內初選落敗；一百多年前，代表美國社會黨競爭1920年總統大選的德布斯（Eugene V. Debs）當時因《間諜法》（Espionage Act）罪名被判入獄。